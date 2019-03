L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona i la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona han acordat impartir formació específica del sector. Es tracta de la primera facultat de l'Estat espanyol que du a terme uns estudis centrats en l'àmbit dels apartaments turístics.

Les classes han començat aquest mes de febrer i finalitzaran a finals de maig. Van dirigides a alumnes de 4t curs de la Facultat de Turisme de la UdG a través de l'assignatura optativa Immobles d'ús turístic. Seran 13 classes teòriques d'una hora i mitja a l'aula i una altra que consistirà en una sortida per visitar un habitatge d'ús turístic i un apartament turístic. Estaran coordinades per la gerent d'ATA, Àngela Galceran, i hi participaran diferents membres de la junta de l'Associació i col·laboradors externs.

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona va manifestar la seva gran satisfacció per poder col·laborar amb la Universitat de Girona en la formació dels futurs professionals del turisme. «Aquesta col·laboració ens permetrà aportar coneixement específic del nostre sector als alumnes», destaquen des de l'entitat.



Donar consciència del sector

Per la seva banda, el degà de la Facultat de Turisme, Joaquim Majó, va manifestar que el fet que ATA col·labori en la docència suposa «donar consciència d'un sector molt important que quedava tangencial». «A partir d'ara els alumnes en tindran coneixement en primera persona i de la mà dels millors professionals», va afegir.

L'Associació Turística d'Apartaments ha preparat un ampli temari que inclou aspectes com la història, desenvolupament i situació actual del sector; la gestió i direcció d'aquest tipus d'allotjaments turístics; qui són els canals de comercialització que es fan servir; la gestió de les reserves; la legislació a què estan subjectes; quina és la funció que fan les associacions en defensa del sector; i les característiques d'un habitatge d'ús turístic i d'un apartament turístic. També es parlarà d'altres aspectes d'interès com, per exemple, que el lloguer d'apartaments turístics permet democratitzar el sector i distribuir millor els ingressos del turisme ; que fomenta el comerç de proximitat i crea ocupació.