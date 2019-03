Mig any després de la denúncia de Metges de Catalunya de la falta «alarmant» d'anestesiòlegs a l'hospital Josep Trueta de Girona la situació segueix enquistada. El sindicat assegura que ara mateix falten, almenys, nou professionals per estar en números «normals». De fet, el centre ja va anunciar que se n'incorporaria un al gener i dos més al maig. La delegada a Girona de Metges de Catalunya, Nuri Estanyol, reconeix que ha entrat un nou anestesiòleg a l'equip, però adverteix que n'han marxat dos més, fet que ha empitjorat la situació.

A més, Estanyol diu que de les dues noves altes que estan previstes al maig, una no està «gens clara» que acabi incorporant-se. Segons la delegada el problema és que el Josep Trueta «no ofereix condicions atractives» a aquests especialistes, que acaben preferint anar a d'altres centres comarcals o privats amb «millors horaris». «Abans el Trueta era un punt d'atracció de metges pel sol fet de ser un hospital de referència. Ara molts dels professionals o els residents que acaben aquí prefereixen anar a altres llocs on tinguin millors condicions», lamenta Estanyol.

Des de l'hospital reconeixen que la falta d'anestesiòlegs és un «problema real», però asseguren que es tracta d'un tema «generalitzat» a tot arreu i en tots els àmbits de la salut. «Hem de tenir en compte que cada vegada tenim més especialitats i costa més trobar professionals específics», assenyala la directora de l'àrea d'anestèsia del Trueta, Glòria Padura.

La cap de la unitat també destaca el fet que el centre gironí sigui hospital de referència a la demarcació. Això comporta que els professionals tinguin un camp més ampli a l'hora de treballar i amb un suport tècnic que no tenen en altres llocs. «Això també serveix per atraure talent», assenyala Padura. A més, considera que hi ha hagut una «mala planificació» per part de l'administració i això ha provocat que no hi hagi tantes opcions de trobar residents que acaben la seva estada i que es vulguin quedar.



Risc de col·lapse

Metges de Catalunya, però, alerta que si la situació no s'arregla es pot arribar al «col·lapse» del servei. «Cada vegada es va minvant més la part externa, però arribarà un moment que no es podrà atendre a quiròfan, si seguim així», assenyala Estanyol.

En aquest sentit, Padura ha deixat clar que el servei «està garantit» i que els pacients no s'han de preocupar. Amb tot, des del sindicat asseguren que «no es dona resposta» a àrees que no tenen prioritat urgent. Alguns d'aquests serveis són els relacionats amb la unitat del dolor, consultes externes o cirurgies que no són prioritàries. Des de la direcció, però, descarten que s'hagin de tancar àrees però sí que reconeixen que es pot reduir l'activitat d'aquelles que no són centrals. «Arribar al punt d'haver de tancar l'àrea no ho contemplem», concreta Padura.



Hores extra

La falta d'anestesiòlegs fa que els que actualment estan en plantilla –una vintena– hagin de fer hores extra per poder garantir un bon servei. Estanyol explica que de moment l'equip actual ho fa però alerta que «no se'ls pot demanar que ho mantinguin indefinidament».