SOS Racisme assegura que prop de la meitat de les identificacions que fa la policia tenen a veure amb l'aparença de la persona aturada, amb els seus trets racials o ètnics, i no amb un fet delictiu concret. L'entitat ho denuncia a l'informe «Pareu de parar-me», amb dades de sis llocs catalans que inclouen Salt i l'àrea bàsica policial del Gironès i el Pla de l'Estany; i en el qual afirma que «persones migrants o pertanyents a minories ètniques tenen el triple de probabilitats que les blanques de ser parades».

Els dos cossos policials referits a l'estudi, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt –l'últim a través del seu regidor responsable–, neguen rotundament l'acusació de SOS Racisme.

Des de la policia autonòmica van remarcar que «les identificacions estan basades estrictament per motius policials, ni per raça ni per vestimenta, sinó pel que busquem lligat a una denúncia». Una afirmació coincident amb la del regidor saltenc de Seguretat ciutadana, Toni Vidal, qui va sostenir que «la policia de Salt no fa identificacions de forma aleatòria, ni per raons de gènere, ni de raça», sinó que «totes estan motivades per temes administratius o per delictes» i –va subratllar– «s'ajusten a la descripció física de la denúncia, són per un fet motivat». Vidal va indicar que ha comprovat que la policia local no té cap denúncia per mala praxi i va informar que, fa temps, es va reunir amb membres de SOS Racisme als quals va dir que «si saben d'alguna identificació no justificada, la persona vingui i posi una queixa, cosa que no s'ha fet mai».

L'informe es va presentar al febrer i està vinculat a la campanya «Pareu de parar-me. L'aparença no és motiu», que vol donar visibilitat a les identificacions policials per perfil ètnic, «desnormalitzar-les» i «incidir políticament» perquè aquests procediments es prohibeixin i es persegueixin. La iniciativa proposa signar un manifest i difondre'l a través de les xarxes socials.

El document amb què SOS Racisme denuncia motivacions racials en les identificacions policials parteix d'observacions fetes a Salt, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, a Badalona, Terrassa, Salou i Lleida.

Observació sobre el terreny

A més d'analitzar dades policials del 2017, que l'entitat va demanar al Servei d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat el juliol de 2018, l'estudi també es basa en observacions que un equip de voluntaris va fer sobre el terreny; a partir d'elles es va elaborar una taula que especifica qüestions com l'hora de la identificació, el cos policial i l'ètnia o el gènere de la persona aturada. El treball valora la proporció entre la població migrant i el nombre d'identificacions, arribant a la conclusió que els resultats «evidencien una clara discriminació i desproporcionalitat en les identificacions policials» per motius de raça.

A més, SOS Racisme critica que les dades dels Mossos d'Esquadra es basin en la nacionalitat perquè, segons afirmen, «invisibilitza la discriminació que pateixen aquelles persones que tenen nacionalitat espanyola i no són blanques».