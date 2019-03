Banyoles tanca el pressupost del 2018 amb un superàvit de prop de 2,9 milions

L'Ajuntament de Banyoles ha tancat el pressupost del 2018 amb un romanent de tresoreria de més de 2,87 milions d'euros (MEUR). L'equip de govern (CiU) ho atribueix al "bon comportament" de les taxes i impostos malgrat no haver-se augmentat la pressió fiscal. Així per exemple amb l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) s'han recaptat 230.000 euros, uns 80.000 euros més del previst al pressupost. El nivell d'endeutament se situa al 45,6%, una dada similar a l'any anterior. L'alcalde, Miquel Noguer, ha explicat que aquesta "bona salut" financera els fa pensar que "el 2019 serà un bon any per fer inversions més enllà de les pressupostades". Amb l'escenari de noves eleccions el proper maig, però, no s'han concretat quines podrien ser.

L'Ajuntament de Banyoles ha tancat el pressupost del 2018 amb un romanent de tresoreria de 2.878.318,92 euros. Una xifra que des de l'equip de govern (CiU) han valorat com a molt positiva. L'alcalde de la ciutat, Miquel Noguer, ha admès que els resultats "han sigut més bons del que estava previst" tot afegint que ja es venia d'un 2017 "molt excepcional". En aquell exercici es va liquidar el pressupost amb un superàvit de més de 3,2 milions d'euros (MEUR).Darrere aquestes xifres hi ha el "bon comportament" dels diners recollits amb impostos i taxes sense que s'hagi incrementat la pressió fiscal, segons el consistori.

Noguer ha destacat el cas de les plusvàlues, l'Impost de Béns i Immobles (IBI) i el de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). En el cas d'aquest últim, s'han recaptat uns 80.000 euros més del previst al pressupost i s'ha arribat al 230.000 euros. D'altra banda, el consistori tanca el 2018 amb un endeutament del 45,6%, una proporció similar a l'any anterior. Noguer ha destacat que el fet d'estar per sota del 50% els permetria fer front a despeses sobrevingudes en cas que fos necessari. En aquest sentit, també ha recordat que continuen tenint una "guardiola" per fer front a possibles impagaments a banda del superàvit del 2018.

Actualment hi ha 670.000 euros de reserva, complint així amb el que estableix la normativa que obliga als consistoris a tenir un fons d'aprovisionament. D'altra banda, el pagament a proveïdors s'està fent en un termini de 17 dies de mitjana.Amb el tancament del 2017 es van poder destinar gairebé 2 MEUR dels 3,2 MEUR de superàvit. Per a CiU, que governa amb majoria, la "bona salut" econòmica i financera els fa pensar que "el 2019 serà un bon any per fer inversions més enllà de les pressupostades". El nou decret estatal d'inversions financerament sostenibles haurà de fixar el topall (encara no s'ha aprovat ni se sap quan serà).

L'equip de govern calcula que, si es manté en la línia de l'anterior, es podrien destinar prop d'1,2 MEUR del superàvit a inversions. Noguer, però, no ha concretat quins projectes es podrien finançar quan falten dos mesos per als comicis municipals. Aquest dilluns se li ha tornat a preguntat pel projecte de la futura biblioteca però no ha avançat l'emplaçament. Noguer ha respost que s'està treballant en l'acord i que no es donarà a conèixer fins que estigui signat.