Bramon diu que ha ajudat a reduir les tensions entre L´Estat i l´Ajuntament

El subdelegat del govern espanyol de Girona, Albert Bramon, considera que ha assolit un objectiu que tenia des que va entrar al càrrec ara fa nou mesos, que era "reduir les tensions" entre l'Estat i l'Ajuntament de Girona. Bramon ha afirmat que durant aquests mesos han aconseguit "desbloquejar com es complementen les obres de l'AVE" a la ciutat.

A més, Bramon ha assegurat que aquesta negociació ha estat un "joc a dues bandes" i per això creu que "l'Ajuntament de Girona hi ha posat de la seva part". D'altra banda, el subdelegat ha lamentat no haver pogut agilitzar la tramitació del DNI, els permisos de conduir i les gestions a la Seguretat Social. Per Bramon, resoldre les cues que hi ha "és un dels reptes" que el proper subdelegat haurà de resoldre "en un pròxim mandat".