Les donacions de sang a l'hospital Josep Trueta continuen creixent

El Banc de Sang i Teixits va aconseguir l'any passat un 6,8% més de donacions a l'hospital Josep Trueta de Girona. En total, a la seu fixa del banc a l'hospital es van registrar 4.476 donacions de sang, 286 més que un any enrere -quan van ser 4.190- i 770 més que el 2016, quan es van superar, per poc, les 3.700.

El motiu d'aquest increment de l'activitat a l'hospital gironí, assenyala la directora del Banc de Sang i Teixits a Girona, la doctora Anna Millan, és doble. Primer, perquè des de principis de l'any passat, les instal·lacions de sang també estan obertes per a la donació els dissabtes al matí; i segon, per l'efecte de la nova sala d'extraccions. Aquest espai, ubicat just al davant d'on hi havia hagut l'espai d'extraccions anteriorment, té les parets de vidre i fa «més visible» el banc a les persones que passen per l'hospital.

Tot i això, assenyala la responsable de l'ens a Girona, «la seu al Trueta encara té més potencial de donacions i, per anar bé, hauríem de seguir creixent». En aquest sentit, assenyala una de les tendències del Banc de Sang «és tenir sales d'extraccions als hospitals cada cop més potents, perquè és l'ambient més adequat per a la donació».

Tot i l'augment del nombre de bosses aconseguides al Trueta, les donacions de sang a les comarques gironines es van reduir un 5,4% durant el 2018 respecte del 2017. Entre la seu del Trueta i les campanyes arreu de la demarcació, es van registrar 29.102 aportacions de sang l'any passat, per les 30.763 de fa dos.

I és que l'activitat a les unitats mòbils del Banc de Sang s'ha reduït un 7,33% en un any, passant de les 26.573 bosses de sang recaptades el 2017 a 24.626 unitats de l'any passat.

Aquest descens és, però, un xic enganyós, perquè hi incideix directament l'absència de la Marató de Donants de Sang d'Olot, una de les campanyes més importants del país i que se celebra cada dos anys. Aquesta col·lecta de sang, que sol registrar entorn d'un miler de donacions en un sol dia, va tenir lloc el 2017 i, per tant, al 2018 no tocava.

A tot Catalunya, el Banc de Sang va rebre l'any passat 242.658 donacions de sang, o bé en algun dels setze hospitals amb espai de donació en alguna de les 4.000 col·lectes mòbils que s'organitzen anualment arreu del país.

En general, assenyala Millan, «el 2018 no ha estat un any especialment complicat per a les reserves», que estan unificades per a tot Catalunya. «Tot i que hi ha hagut èpoques que les reserves estaven baixes, com passa sempre després de l'estiu, l'estoc estava per sota del nivell aconsellable, però no en situació d'emergència que ens obligués a deixar de fer coses».



Uns 187.000 donants

Dels 187.116 donants de l'any passat a Catalunya, el nombre de dones i homes és gairebé idèntic -són 93.566 i 93.550, respectivament-, tot i que ells poden donar sang fins a quatre vegades l'any mentre que elles només ho poden fer en tres ocasions.

Per edats, la franja d'edat amb més donants és la que va dels 30 als 44 anys, amb 56.957 persones que van fer una donació el 2018, i la dels 45 als 54, amb 49.963. Per contra, el grup d'edat d'entre 25 i 29 anys, va ser la que menys aportacions va fer, amb 13.556 donants.

Cada any deixen de donar sang unes 35.000 persones, ja sigui perquè compleixen 70 anys -la data límit per donar- o bé perquè alguna malaltia els impedeix continuar donant. Són aproximadament el mateix nombre de persones que s'estrenen com a donants, el que permet un cert relleu generacional. L'any passat van debutar en la donació 35.684 persones, el 38% de les quals eren menors de 25 anys.

En aquest sentit, el Banc de Sang té presència a la majoria d'universitats catalanes, on organitza campanyes de donació per facilitar als joves que s'estrenin donant sang, i també té un programa educatiu.

La majoria de persones comença a donar sang per altruisme o bé perquè ha tingut algun cas proper que ha necessitat sang, destaquen des del Banc.