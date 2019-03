Jutgen un home per robar en una gasolinera gironina fent servir unes tisores

La secció quarta de l'Audiència de Girona jutjarà el pròxim dijous un acusat d'haver perpetuat un robatori amb violència en una gasolinera gironina amenaçant les treballadores amb unes tisores. Els fets es remunten al 12 d'agost del 2017, al voltant de les 9 del vespre d'aquell dia - tal com sostenen els escrits presentats per la fiscalia –l'acusat va dirigir-se al punt de proveïment de combustible «amb l'ànim d'obtenir un benefici patrimonial il·lícit».

El processat va entrar a l'establiment amb la cara tapada per un buf de color negre i amb unes tisores a la mà, va amenaçar una de les empleades i li va ordenar que li obrís la caixa enregistradora. Posteriorment, es va adreçar també a l'altra treballadora amb les mateixes exigències, i amb les tisores en mà la va agafar d'un dels braços i la va empentar cap a la caixa.

Tal com relata el ministeri fiscal, aquell vespre l'acusat va aconseguir el seu propòsit, que era el de sostreure els diners i fugir rapidament de la gasolinera en qüestió. Les dones no van patir cap mena de lesió, però sí que van veure com el lladre s'allunyava de l'establiment amb un total de 361 euros, extrets de la caixa de seguretat per les mateixes treballadores. Pràcticament un any i mig després, l'home s'haurà d'asseure a la banqueta dels acusats per un delicte de robatori amb violència amb instrument perillós en un local que estava obert al públic. El fet es veu encara més agreujat per l'ús d'una disfressa, i per tot això la fiscalia li demana una pena de sis anys de presó. També demana que l'encausat indemnitzi el representant legal de la gasolinera amb 361 euros –la xifra sostreta– com a concepte de responsabilitat civil derivada del delicte.



Un lladre multireincident

L'acusat –de 48 anys i nacionalitat espanyola– ja havia estat prèviament condemnat mitjançant una sentència ferma fins a cinc vegades per fets similars en diferents òrgans. La primera vegada va ser el 1998, quan el Jutjat d'Instrucció 5 de la Corunya el va condemnar a dos anys de presó per un robatori amb violència i intimidació. Posteriorment, va passar a mans del Jutjat d'Instrucció 5 de Mataró, que el va condemnar a mig any de presó per un segon robatori, en aquesta ocasió frustrat. Encara es contempla un procediment més per aquest jutjat per la comissió d'un altre delicte de les mateixes característiques.

El processat també va ser condemnat pel Jutjat d'Instrucció 4 de la Corunya i, en la darrera ocasió, també pel Jutjat d'Instrucció 4 de Girona per haver comès un robatori amb violència el 30 de maig del 2011 pel qual va complir una pena de 3 anys i set mesos de presó. Aquest, doncs, serà el seu sisè procediment en tres localitats diferents.