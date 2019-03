Els Mossos han detingut 871 persones per tràfic de drogues en dos anys a les comarques gironines

La Regió Policial de Girona compta amb nou àrees bàsiques policials (ABP). Aquestes han tancat fins a 133 investigacions relacionades amb el tràfic de drogues durant els darrers dos anys. Això ha suposat que s'hagin detingut 871 persones per delictes contra la seguretat pública.

Girona té nou ABP i algunes compten amb una comissaria principal i d'altres amb equipaments de districte. Les Unitats d'Investigació d'aquestes durant l'any passat van tancar 48 investigacions per tràfic de drogues.

Aquí hi ha indagacions relaciones tant amb el cultiu, la distribució, l'emmagatzematge, la venda i el transport de drogues. La xifra és inferior a la de l'any 2017, quan els policies d'investigació d'aquestes ABP van concloure 85 investigacions.

Això s'explica, segons fonts consultades, perquè el 2017 és quan es produeixen els atemptats de Barcelona i Cambrils i això obliga que les ABP hagin de destinar molts recursos a l'alerta terrorista i això es nota el 2018. I a banda, també s'està notant un increment de les investigacions destinades a la lluita contra els robatoris a domicilis.

A més les investigacions de tràfic de drogues sovint acaben en mans d'altres unitats com l'AIC (Àrea d'Investigació Criminal) o la DIC (Divisió d'Investigació Criminal) perquè són casos que impliquen organitzacions criminals, entre altres.

Tot i això, cal dir que les investigacions dutes a terme per aquests, segons el conseller de l'Interior, Miquel Buch, han permès detenir 490 persones a la Regió Policial de Girona durant el 2017 i 381, el 2018 per delictes contra la salut pública.



Un detingut cada dia

Això representa que s'ha detingut més d'una persona cada dia per tràfic de drogues. Aquestes dades formen part d'una resposta parlamentària a una pregunta del diputat del grup Catalunya En Comú-Podem, Joan Josep Nuet.

De l'any passat cal destacar, per exemple, actuacions realitzades a l'Alt Empordà per part de la Unitat d'investigació de la comissaria de Figueres com els continus dispositius antidroga i que van acompanyats de la lluita contra el frau elèctric als barris del Culubret i Sant Joan de Figueres.

D'altres investigacions que han fet agents de la Regió Policial, per exemple, han permès desmantellar pisos des d'on es venia droga. A Lloret, aquest estiu passat van desmantellar tres narcopisos i van detenir vuit persones. Es subministrava des d'èxtasi, speed, haixix i marihuana. D'altres casos que també tenen a veure sobretot amb les comarques on hi ha més tràfic de drogues, les de l'Empordà hi ha casos de dispositius que han permès desmantellar locals des d'on es venia droga: per exemple, el maig es va fer un dispositiu per prevenir tràfic de drogues i es van fer en un bar del centre de Torroella de Montgrí i l'altre, al bar social de Bellcaire i es va saldar en dos arrestats.

Hi ha més casos en què les unitats d'investigació acaben traient a la llum grans plantacions de marihuana. Aquestes indagacions requereixen molta feina de vigilància i sovint acaben amb descobriments destacats com, per exemple, durant el 2017, la policia va descobrir 18.000 plantes de marihuana a Vilademuls. Els terrenys estaven equipats amb una cabana, dos llits i estris de cuina a prop del riu en el nucli d'Orfes. Els Mossos van detenir dos homes. L'altra gran plantació de marihuana del 2017 va ser descoberta el març a Vulpellac, el Baix Empordà. Llavors, es van comissar més de 4.000 plantes i 40 quilos de cabdells en dues naus industrials.



Droga en sobre a tot el món

Cal dir, però, que un dels casos més curiosos amb el que s'han trobat les unitats d'investigació de les ABP aquests dos darrers anys va tenir lloc al Baix Empordà i és curiós, pel seu abast internacional. El desembre del 2017, els policies de la Bisbal van detenir una família d'Ullà que distribuïa marihuana en sobres per correu ordinari.

Els arrestats, un matrimoni i el seu fill, centrifugaven la droga, escollien la de més qualitat i la posaven dins de bosses termosegellades. Els Mossos van assegurar que havien arribat a fer més de 300 enviaments a diferents països del tot món. En els sobres analitzats hi havia 8,9 quilos d'estupefaents. El dia de la detenció i escorcolls hi van trobar més de 60 quilos de marihuana, sobres, dues pistoles, entre altres. Es tracta d'un tipus d'enviament de droga que no s'havia donat mai a Girona, segons la Policia.