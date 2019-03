Olòriz, el diputat més treballador de Girona

Joan Olòriz (ERC) ha estat el diputat gironí més prolífic durant aquest mandat al Congrés. De fet, segons la pàgina web quehacenlosdiputados.net, que permet seguir les preguntes que formulen i les iniciatives que presenten tots els diputats al Congrés, Olòriz ha estat el segon diputat més actiu de tota la cambra, només superat pel socialista Miguel Ángel Heredia, diputat per Màlaga. Per contra, la representant d'En Comú Podem Marta Sibina ha estat la diputada gironina menys activa de la legislatura. Un cas a part és el del també republicà Joan Margall, que va entrar com a diputat el juny de 2018, quan Teresa Jordà va convertir-se en consellera d'Agricultura. Per tant, les seves xifres no es poden comparar amb les de la resta.

Segons les dades del web, Olòriz és, amb molta diferència, el diputat gironí que més preguntes i iniciatives ha presentat durant aquesta legislatura. Aquest ha estat el primer mandat d'Olòriz com a diputat, després d'haver estat regidor d'ICV a l'Ajuntament de Girona, i se l'ha pres molt seriosament: de fet, segons va anunciar ell mateix, va ser un dels primers diputats a fer-se el carnet de la biblioteca. El nombre d'iniciatives parlamentàries que ha presentat ha estat vertiginós: un total de 2.392, de les quals la immensa majoria (2.930) són preguntes escrites i només n'hi ha un parell d'orals. Si es mira al detall, tanmateix, s'ha de dir que algunes de les preguntes tenen «trampa», en el sentit que ha preguntat per la inversió de determinats ministeris en diversos municipis gironins: és a dir, preguntes idèntiques on només canvia el nom de la localitat. Tot i això, també és cert que Olòriz ha estat el diputat gironí, amb diferència, que més intervencions parlamentàries ha realitzat, tot intervenint en 74 ocasions al ple i 264 en comissions. És bastant probable que Olòriz pugui seguir ampliant els seus registres personals, ja que té moltes opcions de repetir com a candidat de cares a les generals del 28 d'abril.

El segon diputat més actiu de les comarques gironines ha estat Jordi Xuclà (PDeCAT), tot un veterà del Congrés que, en aquesta ocasió, ha presentat 561 iniciatives parlamentàries (6 preguntes orals i 529 d'escrites), així com 141 intervencions: 70 al ple i 50 en comissions.



Lamuà, d'oposició a govern

El tercer lloc en aquest «podi» és per a Marc Lamuà. En el seu cas, s'ha de tenir en compte que va començar el mandat a l'oposició, moment en què els diputats solen tirar endavant més iniciatives per exercir el control del govern, i a partir de la investidura de Pedro Sánchez va passar a formar part del govern, de manera que és lògic que la seva activitat de control disminuís. Tot i això, ha comptabilitzat en aquests anys 511 iniciatives parlamentàries (és el que ha fet més preguntes orals, amb un total de 20, i 4385 d'escrites) i 45 intervencions parlamentàries (8 al ple i 37 en comissions).

Entre els diputats gironins menys actius, en canvi, hi ha Sergi Miquel (PDeCAT). En el seu cas, ha presentat 109 iniciatives (totes preguntes escrites, cap d'oral), així com 117 intervencions parlamentàries (50 al ple i 67 en comissions).

La menys activa, tanmateix, ha estat Marta Sibina (En Comú Podem), amb només 58 preguntes escrites i 42 intervencions parlamentàries (9 al ple i 33 en comissions). Sibina va acabar el mandat molt distanciada de Podem, ja que fins i tot va trencar la disciplina de vot en els pressupostos presentats per Pedro Sánchez: mentre que Podem els donava suport, ella va votar a favor de les esmenes a la totalitat per impedir-ne la tramitació. Per tant, és més que probable que no repeteixi com a cap de cartell de Podem.