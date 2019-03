Els premis Tres de Març de Salt evoquen la figura de l´exalcalde Salvador Sunyer

El Teatre de Salt va acollir ahir un any més la cerimònia de recollida dels premis Tres de Març, on es va evocar la figura de l'exalcalde de la vila i pare dels guardons, Salvador Sunyer, que va morir fa dos anys. L'acte, que enguany fa 31 anys, té el propòsit de celebrar la independència del municipi i reconèixer la figura d'entitats i persones que han contribuït a millorar-lo. Els guardonats d'aquest any són la docent i activista Montserrat Manén i el Salt Gimnàstic Club, que el proper maig farà 40 anys de vida.

L'alcalde de la vila, Jordi Viñas, va reivindicar la importància de l'educació, la solidaritat i de l'esport com a «pilars més rellevants de Salt», tot assegurant que «apostar per l'educació és la millor de les inversions possibles», i que aquest és precisament un dels eixos centrals de les polítiques municipals. La celebració dels premis són, al seu entendre, la demostració de que «any rere any tenim gent extraordinària que treballa per un municipi que és i vol continuar sent un poble amb identitat pròpia i amb un gran potencial».

Així, Viñas va destacar la faceta educadora de Montserrat Manén, fent un repàs de la seva carrera professional a l'Institut Salvador Espriu del municipi, i va reconèixer que és «una tasca complexa que de vegades és poc reconeguda per la nostra societat, però tot i així imprescindible per garantir una comunitat formada, competent, solidària i justa». També va destacar la seva faceta de voluntària a l'entitat Càritas Salt, i va apuntar que «des de primera línia ha treballat i continua treballant en l'acompanyament, acollida i ajuda d'aquells que més ho necessiten».

Pel que fa al segon premiat, el Salt Gimnàstic Club, el batlle va assegurar que s'ha consolidat com un «referent en l'esport saltenc», a través de «treball, constància, discipina i sacrifici» del qual n'han fet la seva senya d'identitat. El Club celebrarà 40 anys el proper mes de maig, i actualment compta amb més de 400 esportistes, alguns dels quals han arribat a l'elit internacional.

Viñas també va fer referència a l'actualitat política catalana, lamentant que «en ple segle XXI l'Estat espanyol té exiliats, presos polítics i membres de la societat civil empresonats (...) per defensar la llibertat d'un poble per expressar-se lliurement i democràctica». I va afegir que «mentre tots ells continuïn injustament exiliats o empresonats, el poble català no serà lliure». El discurs va finalitzar amb uns versos de Salvador Sunyer, a qui l'alcalde va evocar com a «mestre en moltes matèries però sobretot en valors com la democràcia i la llibertat», tot reblant que «la situació d'injustícia que vivim li remouria les entranyes».