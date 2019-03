Les últimes espurnes de Carnaval

Les comarques gironines van celebrar ahir les últimes rues de Carnaval abans de l'enterrament de la sardina. La tercera i darrera rua de Roses va començar a les dotze del migdia formada per infants i adults. A les sis de la tarda, es va celebrar un ball acompanyat de l'orquestra Selvatana a la plaça Frederic Rahola, on a continuació es va fer la lectura del Testament i es van proclamar el rei i la reina de la categoria d'adults del pròxim Carnaval 2020.

Com dicta la tradició rosinca, un any més es van lliurar els premis del concurs de colles de Carnaval, que van tenir lloc a la plaça Sant Pere a les vuit de la tarda. El poble de Roses va premiar les millors colles i carrosses en les categories Millor Disfressa, Millor Carrossa i Millor Coreografia. Com cada any, les diferents desfilades van tornar a ser multitudinàries amb quasi 3.000 participants a la rua i 56 colles en total.

La població costanera de Sant Feliu de Guíxols també va tancar el Carnaval amb una rua acompanyada de la colla Torrats i el seu rei Carnestoltes. L'última desfilada va tenir lloc a les onze del matí de diumenge al carrer Colom, continuant per el passeig dels Guíxols i acabant al passeig del Mar. En total, Sant Feliu de Guíxols va comptar amb una vintena d'actes i la participació de més de 4.000 persones durant els transcurs dels dies de carnaval. El poble de l'Escala va iniciar el tret de sortida de la gran rua a les onze del matí a l'avinguda Girona. Després del passeig es va organitzar un dinar a les dues del migdia per als participants i comparses de les carrosses. Finalment, a les quatre de la tarda els més petits van poder gaudir d'un ball de disfresses a càrrec de la Banda Neón.

En el transcurs del cap de setmana, el petit poble de l'Armentera va celebrar durant el matí de dissabte la tradicional neteja de la sèpia a l'escorxador municipal. A les cinc de la tarda va tenir lloc una passarel·la infantil, un concurs de disfresses i l'actuació per als menuts a càrrec de Jaume Ibars a la sala nova, que va estar acompanyada de gots amb xocolata per a tothom. El diumenge la vila va estar repleta de sardanes al llarg de tot el dia. També es va fer una arrossada.



Girona també ho celebra

Aquest cap de setmana també es va celebrar la rua del Carnestoltes del barri de Montilivi de Girona. L'Associació de veïns de Montilivi és una entitat que fa 23 anys que du a terme l'organització de l'esdeveniment amb molt d'èxit. Durant el transcurs de dissabte, els participants van iniciar la rua a les onze del matí i van travessar el barri d'una punta a l'altra fins a tancar la cercavila amb un ball i posteriorment una xocolatada. A més, es van lliurar un total de cinc premis a les millors disfresses.

Ribes de Freser va tancar el Carnaval amb la crema del rei Carnestoltes, l'encarregat de presidir la festa a la població. Enguany, el rei va ser un ninot que imitava el monarca espanyol, Felip VI vestit com de jutge, la falla del rei sostenia una balança. En un cantó, un manyoc de llaços grocs, com a símbol dels presos independentistes, mentre que a l'altre costat de la balança, la de més pes, hi havia els seus genitals. Al so dels tambors acompanyant el ritual, la imatge del monarca va acabar convertint-se en cendres.