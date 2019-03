Activitats del Dia de les Dones a les comarques gironines

Per segon any consecutiu s'ha convocat una vaga feminista amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, per denunciar la discriminació salarial, la precarietat laboral, la violència masclista i sobrecàrrega de les tasques de cura que pateixen les dones. A més, també s'han convocat diversos actes commemoratius, concentracions i diverses manifestacions arreu de les comarques gironines.

Divendres 8 de març

Arbúcies

13.00 Lectura de manifest i convocatòria de mobilitzacions, plaça de la Vila

Banyoles

20.00 Lectura dramatitzada del grup de teatre de l'Ateneu Obert de la Dona i concert del Duo Scala, Teatre Municipal de Banyoles

Figueres

16.00 Informació i difusió sobre la Vaga Feminista, placeta de la Rambla

18.00 Taller de pancartes, placeta de la Rambla

18.00 Swingada reivindicativa, plaça de l'Ajuntament

20.00 Manifestació, placeta de la Rambla

21.00 Sopar i fi de la jornada amb concert de Lakaste, Pati de la Cate

Girona

11.30 Manifestació, carretera Barcelona 60

11.30 Taller de pancartes i banderes, Ateneu Salvador Catà

12.00 Manifestació Estudiantil, plaça de l'U d'octubre

13.30 Dinar popular, Ateneu Salvador Catà

16.00 Activitats, concert i micro obert, Ateneu Salvador Catà

18.00 Manifestació Unitària, plaça Independència

19.00 Concentració amb l'actuació de Skata 23, Mc Sylvia, Alba MsDeathX i Les Anxovetes, plaça de l'U d'octubre

La Bisbal d'Empordà

10.00 Taller de pancartes, pont Vell

12.00 Lectura del manifest, Pont Vell

12.30 Cantada itinerant, centre de la Vila

16.30 Trobada al pàrquing del Passeig per a compartir cotxes

18.00 Manifestació a Girona

23.00 Festa Feminista, l'Alternativa

La Jonquera

12.00 Lectura del Manifest, plaça de l'Ajuntament

19.15 trobada als Porxos de Can Laporta, amb la intervenció de Sònia Martínez, alcaldessa

19.30 L'exili des de la mirada de les dones, recorregut pel MUME amb guiatge de Marta Marin-Dòmine

20.00 Conversa amb Marta Marín-Dòmine, al voltant de les memòries escrites per dones en el seu pas per la frontera.

20.30 Fi d'acte als Porxos de Can Laporta

L'Escala

20.00 Celebració del dia de la Dona, Alfolí de la Sal

Llagostera

20.00 Inauguració de l'exposició «La feminització de la pobresa», lectura de manifest i posteriorment sopar de la dona, Casino Llagosterenc

Llançà

17.00 Projecció documental «Teixidores d'història», Casa de la Cultura

19.00 Inauguració de l'exposició «Dones Grans, Grans Dones», sala d'exposicions de Casa de Cultura

Olot

10.00 Taller de pancartes, Ateneu Popular Mala petja

12.00 Manifestació, inici plaça Major

13.30 Taules rodones de debat de gènere

15.00 Dinar no mixta

17.00 Punt de trobada per anar a la manifestació de Girona, pàrquing del Consum

Palafrugell

17.30 Contes Coeducatius «Vet aquí...» a càrrec de la Cia. Clownalaclown, sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell

21.30 II Sopar de Dones, Centre Fraternal

Palamós

19.00 Conferència «Dona'm la mar: Narrar el mar en femení» a càrrec de Mireia Mayolas, Museu de la Pesca

Platja d'Aro

17.00 Concentració i lectura de manifest, plaça de l'Ajuntament

Puigcerdà

18.00 Concentració feminista, plaça de l'Ajuntament.

21.30 Sopar de Germanor de dones, Hotel Park de Puigcerdà.

Ripoll

9.00 Taller de pancartes, casal Popular La Metxa

11.00 Manifestació, Institut

13.00 Concentració, plaça de l'Ajuntament

14.00 Dinar de Carmanyola, plaça de l'Ajuntament

17.30 Activitat Infantil «En Màrius porta un camió i la Beatriu cuida el jardí», Biblioteca Lambert Mata

18.00 Manifestació de tarda, plaça de l'Ajuntament

18.30 Presentació del llibre «Dones de les terres gironines que han fet història», amb les intervencions d'Irene Rigau, Jordi Munell, Carles Bastons i Elisabet Camprubí, Sala Josep Maria Anglada

Sant Feliu de Guíxols

10.45 Sortida a Santa Pau per al Dia Internacional de la dona treballadora, amb dinar de germanor.

12.00 Lectura del Manifest a càrrec de la regidora Laura Serrano Gálvez, davant de l'Ajuntament. Tot seguit, Projecció Audiovisual "Si parem les dones, parem el món" al pati de l'Ajuntament.

19.00 Il·luminació de l'Arc de Sant Benet. Tot seguit, presentació de la cançó "Allibera't" a càrrec de Kontrovèrsia, un grup musical de joves de la ciutat.

Santa Coloma de Farners

20.00 Concentració i manifestació, plaça 1 d'octubre

20.30 Aquelarre Feminista, plaça Farners

20.30 Encesa d'Espelmes, Sota les Mesures

Santa Cristina d'Aro

19.00 Lectura del manifest i estrena del documental "Amb ulls de dona". Entrega de premis del 4t. Concurs de Microrelats de dones de Santa Cristina. Pica pica per a tothom, Espai Ridaura

Dissabte 9 de març

Arbúcies

10.00 Marxa per la igualtat, plaça de la Vila

Banyoles

21.00 Sopar, festa i ball, Ateneu Obert de la Dona

Arbúcies

19.30 Exposició de fotos, xerrada i concert feminista, Espai Jove l'Escorxador

Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols

9.00 2a Caminada per la igualtat. Sortida des de l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. Sortida i esmorzar a les 10h a Castell d'Aro (Sala Polivalent avinguda Carrilet). Arribada als Jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols.

Llançà

19.00 Espectacle Musical «Música en Femení» a càrrec de Trio Andrée, sala d'actes casa de Cultura

21.00 Sopar de la Dona Treballadora, Restaurant Can Beri

Palafrugell

10.00 VII Viquimarató: Dones del teixit comercial i empresarial de Palafrugell, Arxiu Municipal

Santa Coloma de Farners

9.00 Caminada de la Dona, Aparcament de Sant Salvador

21.00 Sopar de Dones, Pavelló de la Nòria

23.30 Ball de la Dona amb Mapi's Friends Band, Pavelló de la Nòria