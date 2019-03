Aproven el carril addicional de la variant de Banyoles

La Generalitat ha aprovat definitivament el projecte per construir un carril addicional al tram de la C-66 que va des de Serinyà fins a Cornellà del Terri, i està pendent de licitació.

La construcció del carril addicional a la carretera, coneguda popularment com la variant de Banyoles, es farà en el tram que va des de la cruïlla del bar les Coves de Serinyà fins al giratori d'Haribo a Cornellà del Terri.

La via, que actualment té dos carrils, passarà a tenir un carril addicional que s'anirà alternant en un i altre sentit per permetre avançaments més segurs.



Vuit milions d'euros

La Generalitat preveu destinar-hi més de 8 milions d'euros per millorar la seguretat i posar al dia aquesta via construïda als anys 90 i que les obres durin entorn de dotze mesos.

Entre les actuacions previstes al projecte, hi ha la construcció d'un separador central per evitar xocs frontals (en els darrers anys hi ha hagut accidents mortals per aquest motiu) alhora que s'allargaran els trams d'incorporacions i sortides amb les carreteres secundàries, on també es construiran sis rotondes als enllaços que hi ha actualment.

Quan la Generalitat va anunciar l'obra va situar la licitació a finals del 2018 i un inici d'obres al primer trimestre del 2019. Finalment, però, l'obra s'ha aprovat definitivament ara i està pendent de licitació.

Des de l'Ajuntament de Banyoles celebren que es continuïn complint els passos i preveuen que les obres puguin començar aquest estiu.