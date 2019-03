Finalistes a la foto de l´any del World Press Photo 2019

El prestigiós concurs de fotografia World Press Photo ha donat a conèixer els finalistes d'entre les 78.801 imatges rebudes. S'atorgaran premis en diferents categories entre les quals hi ha la Millor Fotografia de l'Any. Sis imatges són les finalistes.

El concurs ha rebut imatges de 4738 fotògrafs de 129 països.

Els premiats es donaran a conèixer l'11 d'abril en una gala a Amsterdam.

1. La imatge d'una exguerrillera de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) embarassada és una de les escollides. La imatge de Catalina Martín-Chico mostra un fet poc habitual. A les dones de les FARC no se les permet tenir fills i moltes d'elles es van veure obligades a avortar. La protagonista de la imatge, Yordalis, va arribar a avortar fins en cinc ocasions anteriorment.

2. La polèmica desaparició de Jamal Khashoggi també té una imatge finalista amb la fotografia de Chris McGrath on es veuen davant l'ambaixada d'Aràbia Saudí, a Istanbul, desenes de fotògrafs esperant.

3. La fotografia de John Mooreque , Nen plorant a la frontera, mostra el plor d'una nena de dos anys, Yana, mentre la seva mare és registrada durant la nit per un guàrdia de la patrulla a la frontera entre Estats Units i Mèxic. Es va fer viral el passat juny i va servir per visualitzar la separació de la família a la frontera dictada pel president dels Estats Units, Donald Trump.

4. Una fotografia de Marco Gualazzini amb el retrat de la tristesa d'un nen al llac Txad, a Àfrica, és una altra de les finalistes a millor imatge de l'any. En aquest cas mostra la problemàtica de la desertització del llac que és vital per milions de persones.

5. Brent Stirton, per la seva banda, està entre els finalistes per una imatge on apareix un guardabosc que persegueix els caçadors furtius del parc natural de Phundudu, a Zimbaue. En aquest cas es tracta d'una dona, Petronella Chigumbura. El grup de guardabosc està integrat només per dones.

6. Finalment apareix entre les finalistes una imatge amb les conseqüències d'una guerra. La foto de Lars Boering mostra ferits en una sala d'un hospital de Síria. Han estat víctimes d'un atac químic a Guta.