La Generalitat serà acusació particular en la querella per les càrregues de l´1-O

El jutjat d'instrucció número 2 de Girona ha admès que la Generalitat es personi com a acusació popular en la querella col·lectiva per les càrregues de l'1-O. La querella la van presentar conjuntament els ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva i es dirigeix contra els agents que van actuar, els seus comandaments i els responsables polítics de l'operatiu.

D'ella també en pengen diverses peces separades –una per a cada col·legi electoral- on s'hi incorporaren 200 denúncies que van interposar els ferits per les càrregues durant la celebració del referèndum. Precisament, el mes de febrer els advocats voluntaris de Girona, que porten el cas, van criticar "gravíssimes dilacions" en la instrucció de la querella i van entrar una queixa al jutjat reclamant que citi com a investigats els policies i guàrdia civils que ja estan identificats.