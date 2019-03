Bramon diu que ha flexibilitzat la relació entre Girona i l´Estat

El subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, va fer un balanç ahir a la seu de la Subdelegació sobre els nou darrers mesos de mandat del Govern a les comarques gironines. Un dels temes destacats que va posar sobre la taula és que «hem restablert les relacions entre Adif i l'Ajuntament de Girona pel que fa a les obres de l'estació de l'AVE a la capital gironina». Bramon també va mencionar els avenços que s'estan produint pel que fa a la construcció del baixador del Tren d'Alta Velocitat (TAV) per connectar l'aeroport de Girona i el de Barcelona, i la instauració de l'Arxiu Provincial, tema que s'està debatent en diverses reunions.

A tall d'introducció, Albert Bramon va exposar tres objectius generals que es va plantejar en el moment de rebre el càrrec: en primer lloc, «treballar perquè la gent fos conscient que l'Estat es troba present a la província de Girona i que incideix en serveis bàsics i essencials de la gent»; en segon lloc, «donar molta importància a la meva relació amb els ajuntaments perquè des de l'Estat es pot ajudar l'administració local», va dir Bramon, tot recalcant que ha realitzat unes 25 trobades amb diversos ajuntaments de la demarcació; en tercer lloc, «ser una persona que flexibilitzés les relacions entre l'Ajuntament de Girona i l'Estat». El mateix considera que la seva gran labor ha estat fer de coordinador entre institucions, com ara el fet d'establir «contactes amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia per encarrilar el tema del Parc Tecnològic», i també vetllar per projectes sobre el terreny. En aquest sentit, el subdelegat va exposar algunes iniciatives en relació amb les carreteres, com ara el desbloqueig de la variant d'Olot, el desbloqueig del trencant de Vidreres, i obres més petites com el viaducte de la Vall de Bianya o la repressió de la Collada de Toses.

Pel que fa a la costa, el mateix va exposar diverses actuacions realitzades com ara «la contenció de les dunes al voltant dels terrenys Ràdio Liberty» a Pals, un «assegurament dels penya-segats de Colera», i el camí de ronda entre Aigua Xelida i Tamariu. El subdelegat també va plantejar algunes de les actuacions previstes a la zona costanera, com ara l'escullera de protecció de la riera i la barana del passeig de Blanes. En l'àmbit cultural, Bramon indica que ha intentat intercedir perquè el Ministeri es posés en contacte amb el Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols i també perquè es realitzessin les obres del convent de Sant Daniel, a Girona. Un altre tema que Bramon va mencionar amb satisfacció és que «hem intercedit i em sembla que hi ha bones notícies sobre la demanda que hi hagi un consolat d'Hondures a Girona, tenint en compte que és la població immigrant més nombrosa a la ciutat». El mateix també va subratllar que «he fet gestions d'estrangeria, sobretot per temes de violència de gènere i reagrupacions familiars, temes importantíssims».



Objectiu no assolit

Bramon va lamentar que un dels objectius que no havia pogut assolir amb èxit i que afecta molt el benestar de les persones era el de millorar serveis bàsics com ara «l'expedició i renovació dels documents d'identitat i dels carnets de cotxe, així com la tramitació de les pensions a través de la Seguretat Social». En relació amb aquest repte, el mateix va afirmar que aquest «és un dels grans objectius que s'ha de plantejar en el proper mandat, sigui qui sigui el responsable».