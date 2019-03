L´acusat d´assaltar una casa a Flaçà i violar una dona s´enfronta a 19 anys de presó

L'acusat de perpetrar un assalt violent en una casa de Flaçà (Gironès) el juliol del 2017 i violar una dona s'enfronta a 19 anys de presó. Segons recull l'escrit de la fiscalia i l'acusació particular, a les quatre de la tarda del 6 de juliol l'acusat, armat amb un ganivet, va aconseguir accedir a l'immoble a través d'una porta corredora. Un cop a dins, va sorprendre la dona i la va colpejar mentre li deia "calla, calla, no cridis o et mato, vull diners, on son els diners". Les acusacions relaten que, arran del forcejament entre atacant i víctima, el ganivet es va trencar. Aleshores, l'home en va agafar un altre de la cuina, va amenaçar la dona col·locant-li l'arma al coll i la va obligar a recórrer les estances mentre arreplegava diners, joies i objectes de valor. Després d'acumular el botí, li va esquinçar la roba amb el ganivet i la va agredir sexualment.

El cas que aquest dimarts havia d'arribar a judici a l'Audiència de Girona es remunta al 6 de juliol del 2017. Segons recullen els escrits d'acusació, cap a les quatre de la tarda el processat, armat amb un ganivet, va aconseguir entrar a la casa de Flaçà a través d'una porta corredora.

A dins, va sorprendre la víctima i la va començar a colpejar propinant-li cops al cap i al cos mentre l'amenaçava dient-li "calla, calla, no cridis o et mato". A més, les acusacions sostenen que li exigia que li digués on tenia amagats diners. Durant el forcejament, el ganivet que duia l'assaltant es va trencar.

Llavors, en va anar a buscar un altre a la cuina. Segons les acusacions, va arreplegar un ganivet de grans dimensions, de 25 centímetres de fulla. Aleshores, li va posar l'arma blanca al coll a la dona i la va obligar a anar estança per estança mentre agafava diners, objectes de valor i joies.

Entre el botí, detallen les acusacions, hi havia un ordinador, un telèfon mòbil, una tablet i objectes diversos com un moneder, encenedors o un clauer. El lladre també va agafar tres braçalets, onze rellotges i es va endur diverses joies. En concret, una aliança de casament, collarets, arracades i penjolls per valor de 1.145 euros.

Un cop arreplegat el botí, i quan ja es trobaven altra vegada al menjador, l'acusat va esquinçar la roba de la víctima amb el ganivet i la va violar. Després, va fugir de la casa, que es troba separada del nucli urbà.

El lladre va aconseguir escapolir-se de la policia corrent camp a través i va despistar els agents ficant-se a dins d'una riera. L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació i, després de mesos d'indagacions, van localitzar i detenir l'acusat a l'octubre en un restaurant de l'Estanyol (Gironès). El processat, d'origen senegalès, està en presó preventiva des del 7 d'octubre del 2017.

Per aquests fets, la fiscalia i l'acusació particular l'acusen d'un delicte de robatori amb violència a interior de domicili amb instrument perillós, un delicte d'agressió sexual, un delicte lleu de lesions i un delicte lleu de danys. Sol·liciten que el condemnin a 19 anys de presó i multes per valor de 1.200 euros. Per la violació també sol·liciten 10 anys de llibertat vigilada i que l'acusat no es pugui apropar a menys de 200 metres de la víctima durant 5 anys.

En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia demana que indemnitzi la víctima amb 23.638 euros mentre que l'acusació eleva la petició a 29.763. El judici, que s'havia de fer aquest dimarts a l'Audiència de Girona, s'ha suspès. La nova data per celebrar la vista s'ha fixat per al 8 de maig.