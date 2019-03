L'Ajuntament de Banyoles tanca el pressupost del 2018 amb superàvit

L'Ajuntament de Banyoles va presentar ahir la liquidació del pressupost del 2018 amb un resultat de 2.878.318, 92 euros de superàvit. En un acte celebrat ahir al consistori amb la presència de l'alcalde, Miquel Noguer, i el primer tinent d'alcalde, Jordi Congost, l'equip de govern va ressaltar que aquest ha estat un bon exercici econòmic derivat de la liquidació d'una part de tributs de l'Estat, les inspeccions regulatòries de l'IBI, un bon comportament de les plusvàlues, i un increment dels permisos d'obres.

Segons Noguer, aquesta situació fa preveure que aquest 2019 serà un bon any per fer inversions financerament sostenibles per un valor aproximat d'1.200.000 euros, seguint el model del passat exercici, amb inversions sostenibles executades per valor de quasi 3 milions d'euros. Aquests resultats s'han aconseguit sense cap increment dels impostos ni taxes municipals, fet que permet a l'Ajuntament ampliar la partida de 673.000 euros per dubtós cobrament per hipotètics casos d'impagament d'impostos. Els comptes de l'Ajuntament de Banyoles continuen mantenint una ràtio de l'endeutament del 45,61%, unes xifres molt semblants a exercicis anteriors.



Nova web per a l'Ajuntament

El consistori va informar ahir que ja ha estrenat una nova pàgina web que incorpora nous serveis i funcionalitats amb l'objectiu de fer més accessible la informació als ciutadans.