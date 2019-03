La nova piscina coberta d'Olot costa 3 milions

Olot tindrà dues piscines cobertes públiques dins del recinte de l'actual piscina municipal. Una de les piscines serà de 2 x 10. Es tracta d'una piscina d'esport de lleure. És a dir, destinada a les persones que volen millorar la salut a través de la natació.

L'altra serà una piscina de 6x10 pensada per fer-hi activitats dirigides a l'aigua i perquè la mainada es pugui iniciar en la natació. Les dues piscines estaran dins d'un mateix immoble que també tindrà espais per fer activitats complementàries a la natació.

L'estudi tècnic per a les piscines cobertes va ser presentat ahir per l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas; el tinent d'alcalde, Josep Berga, i el regidor d'Olot en Comú, Xavier Garcia. La intenció és començar les obres el 2020 per tenir-les acabades el 2021.

Segons va exposar Josep Berga, el cost de la piscina voltarà els tres milions d'euros. Pel que fa al manteniment, va considerar que tindrà un cost econòmic important. No obstant això, va recordar que l'actual piscina municipal descoberta manté una gran despesa per només estar oberta dos mesos i mig. Va assenyalar que la piscina nova estarà oberta tot l'any. Segons ell, els usuaris podran fer servir les piscines exteriors. Berga va apuntar que intentaran fer-la rendible.

La transformació de les piscines exteriors en l'equipament cobert preveu l'eliminació de les piscines exteriors d'ensenyament i d'iniciació, la rehabilitació dels vestuaris, la millora de les piscines exteriors esportiva i lúdica, la demolició parcial de l'edifici actual, canviar la sala d'aigües i millorar la sala de màquines.

A l'acte, va estar present el regidor d'Olot en Comú, Xavier Garcia, perquè fa quatre anys va impulsar una recollida de signatures per reclamar una piscina coberta. Ahir va apuntar que Olot té una població envellida que farà servir els serveis complementaris de la piscina coberta.