Renfe començarà a incorporar Wifi als TAV Girona-Madrid a partir de l´1 d´abril

La companyia Renfe començarà a incorporar el servei 'PlayRenfe', que inclou WiFi, als trens d'alta velocitat del corredor Madrid-Barcelona-Girona a partir de l'1 d'abril. Segons un comunicat de la companyia, el nou servei també donarà cobertura als recorreguts dels trens de llarga distància que connecten Catalunya amb Andalusia i ja estava disponible per als trajectes Madrid-Sevilla, Madrid-Màlaga, i Madrid-València-Castelló. A banda de wifi, el servei 'PlayRenfe' inclou el desplegament de xarxa a més de 1.600 quilòmetres de línies d'alta velocitat, inclosos 75 túnels i 540 emplaçaments de cobertura LTE en una xarxa combinada i específica de 800 i 1800 Mhz combinada amb una solució per satèl·lit.

L'accés a 'PlayRenfe' en els serveis TAV del corredor que connecten Catalunya amb Madrid també inclouen diversos continguts, com televisió en directe, les darreres estrenes de cinema, sèries, música i llibres.

Els viatgers tindran, en una primera fase, accés gratuït a 'PlayRenfe', tant a la connectivitat WiFi com a la plataforma de continguts. L'oferta de WiFi per al corredor TAV que connecta amb Catalunya amb Saragossa i Madrid estarà completada al 100% a finals d'aquest any, un cop que es realitzi la instal·lació a tots els trens que fan aquest recorregut