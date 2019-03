El batlle d´Olot diu que el mural «La Manada» s´inscriu en la llibertat d´expressió

L'Ajuntament d'Olot no té previst actuar davant la polèmica del mural situat a una façana de l'edifici on apareixen representats el rei, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado i Santiago Abascal a cavall sota el títol 'La Manada'. Es tracta d'una iniciativa artística impulsada per l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa que, cada mes, convida creadors a reinterpretar l'obra 'La Càrrega' de Ramon Casas. L'alcalde, Josep Maria Corominas, inscriu l'obra en la llibertat d'expressió i recorda que la paret on s'exposa està cedida al col·lectiu artístic, que és qui gestiona i decideix què s'hi representa des de fa un any. També ha assegurat que no han rebut cap petició oficial del PPC on es demana la seva retirada.

El PPC va demanar ahir dilluns en un comunica la retirada del moral per "ofensiu" però des de l'Ajuntament afirmen que no han rebut cap petició oficial. "Quan ens arribi una petició oficial, com es fa amb totes, els serveis jurídics ho estudiaran i veurem què és fa", ha respost aquest dimecres l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas.

El batlle situa aquesta obra titulada 'La Manada' en la llibertat d'expressió dels artistes i I recorda que la paret de l'Ajuntament on s'ha representat el mural s'ha cedit al col·lectiu de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa. "Són ells qui decideixen i ho gestionen", afegeix. En els més de dotze mesos que l'utilitzen amb aquest ús, ja hi han exposat una dotzena de treballs. Cada més conviden un artista a reinterpretar 'La Càrrega' (també coneguda com a Barcelona 1902) de Ramon Casas.

El que hi ha representat ara és una obra de Quim Domene amb la que ha volgut vincular la situació de Catalunya amb la reivindicació del 8-M. Al mural, apareixen representats el rei, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado i Santiago Abascal a cavall sota el títol 'La Manada'. Segons va explicar l'autor en un escrit, "representa el mite del 'macho ibérico' i la fatxenderia d'una rància classe política que es resisteix a desaparèixer".

Corominas ha assenyalat que l'art és "provocatiu i generador de debats" tal com s'ha vist en nombroses ocasions. I ha afegit que, a títol personal, "defensa la capacitat dels artistes de fer pensar".