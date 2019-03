Creen un programa per impulsar la candidatura dels Jocs d´Hivern

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir la creació d'un programa per a la preparació de la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona del 2030, que implicaria les estacions d'esquí de les comarques gironines. L'executiu català considera que l'organització d'aquest esdeveniment seria «cabdal» per a la projecció exterior de Catalunya i per al «desenvolupament econòmic i social del territori, especialment, de les comarques pirenaiques». L'objectiu del Govern és preparar una «candidatura de país». L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va retirar el 2015 la candidatura dels jocs olímpics d'hivern per al 2026 en considerar que no era prioritari ni tenia prou consens popular.

Els objectius del nou programa són intercanviar informació i experiències en l'àmbit de l'esport, especialment en l'àmbit de les competicions esportives de caràcter internacional; estudiar i analitzar els reptes que representa per a Catalunya la presentació d'una candidatura olímpica i, per últim, aprofitar l'expertesa tècnica dels organismes i entitats de la Generalitat sobre els esdeveniments esportius competitius. El Govern recorda que lidera des del 2017 la Taula de treball permanent dels Jocs d'Hivern del 2030, formada per uns 50 representants d'institucions públiques i privades. La Taula compta amb la presència de les principals institucions públiques, esportives i empresarials d'àmbit català.

El passat mes d'octubre, el Comitè Internacional Olímpic (COI) va donar llum verda a la percandidatura Pirineus-Barcelona per poder organitzar els Jocs d'Hivern de 2030. Aquest informe favorable és el que va permetre començar a treballar en una proposta concreta d'organització de l'esdeveniment. Els representants del COI van visitar els Pirineus catalans durant tres dies per conèixer quins són els actius amb què compta amb el territori de cara a poder acollir un esdevniment d'aquest tipus, i es van aturar molt especialment a l'estació de la Molina. L'aval del COI va venir motivat, en gran mesura, pels nous criteris de l'organisme, queprioritzen aquelles candidatures que pràcticament ja disposin de les infraestructures necessàries per poder organitzar els Jocs amb l'objectiu d'evitar una despesa extraordinària. I en aquest sentit, van posar la Molina com a bon exemple.



Els Pirineus, «al centre del món»

A partir d'aquí, la Generalitat ja va començar a treballar en el projecte. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, va remarcar el passat mes de novembre que aquesta oportunitat suposaria «posar els Pirineus al centre del món, i la província de Girona hi tindria un paper molt important», ja que algunes de les estacions d'esquí públiques -La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000- es troben a la demarcació.