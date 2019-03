Les dissolucions matrimonials cauen un 1,78% el 2018 a les comarques gironines

Durant els darrers anys les dissolucions matrimonials han anat seguint una tendència a la baixa, no només a les comarques gironines, sinó també a la resta de l'estat espanyol. Durant l'any 2018 es van comptabilitzar un total de 1.818 peticions a la província de Girona, un 1,78% menys que l'any anterior, quan n'hi va haver 1.851.

Així ho determinen les dades proporcionades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que revelen que la gran majoria de casos van ser divorcis, concretament 1.730. D'aquesta xifra total, 1.145 van ser consensuats i la resta (585), no. En el cas de les separacions, se'n van produir un total de 85, de les quals només 8 van ser no consensuades. Durant el 2018 també es van donar casos de nul·litats, tot i que van ser mínimes; exactament, un total de 3 repartides entre el segon i el quart trimestre de l'any. Els dos anys anteriors (2017 i 2016) cap parella gironina havia demanat aquest tipus de tràmit.

En paral·lel a les dissolucions, des del CGPJ també s'ha fet un recompte pel que fa a les modificacions de mesures matrimonials. En aquest sentit, durant l'any 2018 es van presentar a Girona 238 demandes de modificació de mesures matrimonials consensuades i 350 de no consensuades. De mesures de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials, se'n van presentar 387 de consensuades i 361 més de no consensuades.



El balanç estatal

Agafant les dades de totes les comunitats autònomes espanyoles, les demandes de dissolució matrimonial presentades l'any 2018 en els òrgans judicials, 111.704, van ser un 2,4% menys que les presentades el 2017. Totes les formes de dissolució matrimonial van mostrar disminucions interanuals. Les 62.241 demandes de divorci consensuat van ser un 2,8% menys que les de 2017; les 44.433 demandes de divorci contenciós, un 1,3% menys; les 3.395 de separació consensuada, un 7,9% menys; i les 1.635 de separació contenciosa, un 7,2% menys. També es van presentar 134 demandes de nul·litat, un 5,6% menys que el 2017. Posant en relació les demandes de dissolució matrimonial del total de l'any amb la població a 1 de gener de 2018 es pot denotar que el nombre més gran de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants s'han donat a la Comunitat Valenciana, 27,9; seguida de les Canàries, 26,7; i les Illes Balears, 25,6.