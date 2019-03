L'Oncolliga estén el servei d'estètica oncològica integral a tota la demarcació

La Fundació Oncolliga Girona estendrà el servei d'estètica oncològica integral arreu de la demarcació gràcies als donatius de l'Oncobike, el repte ciclista solidari que organitza a la Vall de Llémena. Aquest servei, que ajuda a prevenir i minimitzar els efectes secundaris que els tractaments oncològics tenen sobre la pell i les mucoses dels malalts de càncer, es va posar en marxa el maig de l'any passat a Girona i Olot i, gràcies a la recaptació de l'Oncobike, l'entitat té previst que en els pròxims mesos es pugui oferir també a Blanes, Palamós, Figueres i Campdevànol.

Durant el 2018, 54 usuaris han pogut gaudir d'aquest servei i s'han fet 111 visites. A cada usuari se li ofereix un pack de sis sessions totalment gratuïtes, amb periodicitat mensual, durant les quals rep tractaments dèrmics per evitar o, si més no, minimitzar els efectes secundaris provocats per la quimioteràpia i/o la radioteràpia sobre la pell i les mucoses. En la majoria dels casos aquests efectes són transitoris, però molt molestos: coïssor, sequedat de mucoses, toxicitat de la pell... i per això, una actuació preventiva permet guanyar en qualitat de vida i benestar i, de retruc, millora l'estat anímic amb el qual es fa front a la malaltia.

«El nostre objectiu sempre és apropar al màxim els serveis que oferim al malalt i l'estètica oncològica integral no n'és una excepció. En els propers mesos estendre'm aquest servei a tota la demarcació, en alguns casos gràcies a convenis amb els hospitals comarcals perquè ens cedeixin l'espai», ha explicat la presidenta de l'Oncolliga, Lluïsa Ferrer. «En el cas de Campdevànol», ha afegit, «el servei s'oferirà sempre que hi hagi un mínim de quatre visites el mateix dia, i si no és així, es derivarà els usuaris a Olot». La responsable d'aquest servei és Núria Izquierdo, especialista en estètica oncològica, que es desplaçarà a cadascuna de les poblacions esmentades per atendre els usuaris.



La quarta Oncobike, en marxa

Sota el lema «En la lluita contra el càncer, cada pedalada compta», el pròxim 19 d'octubre se celebrarà la quarta edició de l'Oncobike, la prova solidària en BTT per equips promoguda per l'Oncolliga a la Vall de Llémena per continuar recollint diners per finançar aquest servei. La prova arriba sense gaires novetats destacades, més enllà d'alguna petita modificació en els itineraris.

Per organitzar-la l'Oncolliga tornarà a comptar amb el suport tècnic del Club Ciclista de Sant Gregori i l'associació Cingles de la Llémena, i amb la col·laboració dels municipis que conformen la Mancomunitat de la Vall de Llémena. L'esdeveniment compta també el suport de desenes de voluntaris que s'ocupen de les tasques logístiques.

La prova constarà de dos itineraris, un de 200 km i un altre de 100 km, pensat per a aquells equips que potser estan menys preparats físicament, però que tenen ganes de participar. Tots dos recorreran camins i pistes dins un entorn ideal per a la pràctica d'aquest esport.

Per participar-hi, els diferents equips hauran de reunir un total de sis ciclistes, dos dels quals sempre hauran d'estar en ruta al llarg de tota la prova, i hauran de fer un donatiu mínim de 500 euros a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. A part, cada participant haurà d'abonar el preu de la inscripció: 45 euros en cas de comptar amb llicència federativa i 50 euros sense l'esmentada llicència.