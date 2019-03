El Pla de l´Estany té més de 400 naus i unes 22 hectàrees de sòl industrial per desenvolupar

El Pla de l´Estany té més de 400 naus i unes 22 hectàrees de sòl industrial per desenvolupar ACN

El Pla de l'Estany té 444 naus i prop de 22 hectàrees de sòl industrial pendents de desenvolupar. Són dades recollides en la diagnosi que s'ha fet amb el Pla de Millora i Dinamització dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) per promoure la seva ocupació i fomentar l'emprenedoria. Una de les dades positives és que la mitjana de desocupació de les naus està per sota del 10%, una proporció "molt baixa" si es compara amb altres comarques. El document, que s'ha presentat avui, inclou 46 accions en àmbits com la planificació i gestió, les infraestructures de serveis bàsics o la mobilitat. És una iniciativa de l'Ajuntament de Banyoles amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i el suport del teixit empresarial.

Les dades recollides en la diagnosi xifren en 444 les naus industrials al Pla de l'Estany distribuïdes entre Banyoles, Palol de Revardit, Fontcoberta, Porqueres Cornellà del Terri. D'aquestes, 378 estan ocupades, el que representen el 85% del total. Pel que fa a les restants, 59 no tenen una activitat identificada, una està en venda o lloguer i sis no tenen activitat.

Xavier Codina, un dels representants de l'empresa que ha fet l'estudi, ha destacat com a dada positiva "que el percentatge de naus buides a Banyoles i comarca és comparativament més baix al d'altres zones". Concretament, la mitjana de desocupació està per sota del 10%, essent la Banyeta de Palol de Revardit i Melianta les que tenen més espai pendent d'ocupar, un 8% i un 5% respectivament.

Una altra dada rellevant és que la comarca té 85 parcel·les buides que sumen 21,9 hectàrees de sòl per a ús industrial planificat on encara no s'hi ha construït cap nau. D'aquestes, destaquen les 27 parcel·les a la Farga de Banyoles, 23 al sector industrial de Cornellà del Terri i 20 a Melianta.

El pla fixa 46 accions

Totes aquestes dades s'han recollit en els darrers mesos a través de l'empresa Lavola 1981 S.A. que s'ha encarregat de fer la diagnosi. S'han fet enquestes online a empreses, entrevistes en profunditat i sessions de participació per recollir tota la informació necessària per elaborar la diagnosi i definir les accions futures del PAE.

S'ha fet en diferents fases, començant per la recollida d'informació en els diferents organismes i administracions i entrevistes amb tècnics del Consell Comarcal i dels diferents municipis implicats. Posteriorment, s'han inventariat els principals aspectes relacionats amb l'estat actual dels polígons d'activitat econòmica (mobilitat, senyalització, infraestructures o nivell de manteniment) i s'ha portat a terme una enquesta específica de les activitats implantades als polígons per completar l'anàlisi de la situació actual i detectar les actuacions de millora més prioritàries.

A partir d'aquí, l'estudi contempla 46 accions distribuïdes en 6 grans línies estratègiques que són l'organització, la planificació i la gestió, les infraestructures de serveis bàsics i avançats, la mobilitat, l'entorn urbà i els espais lliures, mobilitat, serveis i recursos per empreses i treballadors i comunicació i promoció dels PAE.

Entre els objectius estratègics, hi ha millorar la conservació de les zones industrials, potenciant el manteniment continuat; planificar la prestació de serveis diversos que responguin a necessitats específiques, individuals o col·lectives de les empreses instal·lades; adaptar els polígons als nous requeriments de competitivitat econòmica; generar l'entorn necessari perquè els polígons esdevinguin "espais d'atracció de les noves empreses i inversions generadores d'ocupació i innovació" i promoure de manera continuada la venda o lloguer dels espais.

La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Banyoles, Joana Vilà, ha destacat que l'estudi ha de ser un "full de ruta" per aplicar diferents accions amb l'objectiu de promoure l'activitat econòmica als polígons de la comarca i "alinear accions futures en les polítiques de desenvolupament del sector industrial". Vilà ha explicat que, des del mes de desembre passat, ja s'està treballant conjuntament amb el sector empresarial per impulsar noves accions.

En aquesta línia també s'ha expressat Codina, tot subratllant que el més important ara és posar un calendari a les actuacions per "no perdre oportunitats" per aconseguir dinamitzar els polígons. També s'ha destacat que, arran de l'estudi, algunes empreses de diferents polígons estan treballant en possibles estratègies comunes en un futur.

El Pla de Millora i Dinamització dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) de Banyoles i el Pla de l'Estany està cofinançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i Seguretat Social, en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.