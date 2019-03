Busquen a Cervià de Ter 700.000 euros estafats per un ´gurú´ de les finances

Aitor Zárate (Vitòria, 1966) va ser un conegut jugador de bàsquet en la dècada dels 80. Anys després, en plena crisi econòmica, va erigir-se com a gurú de les finances gràcies a llibres com 'Cambio de vida: cómo me hice rico', 'Mueve tu dinero' o 'Factor K: Cómo desaparecer y pagar menos impuestos'. El que ha desaparegut ara és ell. L'acusen d'estafar centenars de persones que li van confiar diners a canvi de la promesa d'unes elevades rendibilitats financeres que mai van arribar. Diferents mitjans parlen ja de querelles obertes contra Zárate als jutjats de Gandía i Vitòria en les quals xifren l'estafa en prop de 700.000 euros.

Zárate ha viscut durant anys Cervià de Ter, en una casa de disseny per la qual, segons avança El Periódico, va pagar de 270.000 euros en dos terminis per ocupar-la durant un període de 10 anys. No obstant, Zárate va marxar de la casa ja fa mesos i va demanar la resolució anticipada del contracte, demanant a la seva propietària que li tornés les rendes no consumides. Segons el mateix mitjà, la propietària, en una inspecció a la immoble hi va trobar una màquina de comptar bitllets, una d'envasar al buit i una vintena de telèfons mòbils. Fa uns dies, Zárate va reclamar per via judicial, recuperar la possessió de la casa.

No obstant, els que l'acusen d'estafa a Vitòria han reclamat al jutjat que es registri aquesta casa de Cervià perquè sospiten que part dels diners que els han desaparegut podrien estar amagats a la finca.