Detecten a Catalunya una de les plantes aquàtiques invasores de major amenaça

La Generalitat ha localitzat per primer cop a Catalunya una planta aquàtica exòtica invasora que es considera una de les més amenaçadores per al medi natural en l'àmbit mundial.

La planta, Alternanthera philoxeroides, prolifera sobre la superfície de l'aigua i impedeix la penetració de la llum i l'intercanvi de gasos. Afecta el creixement d'espècies autòctones i l'equilibri ecològic.

La localització gràcies a la col·laboració de botànics de la UAB s'ha confirmat a la conca del riu Mogent, a La Roca del Vallès.

La seva presència suposa un risc per a la resta de punts de Catalunya com les comarques gironines on es podria estendre.

Va donar avís un professor del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia, de l'Àrea de Botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Es va portar a terme una inspecció sobre el terreny el passat 19 de febrer, amb la participació de personal de la UAB, de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, del Cos d'Agents Rurals i del Departament de Territori i Sostenibilitat, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

La planta es va detectar en un punt concret del riu i es van determinar les actuacions més urgents a realitzar, segons han informat. En aquest sentit, el Cos d'Agents Rurals està duent a terme un mostreig inicial per determinar el tram de riu afectat.

Paral·lelament, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en col·laboració amb la resta d'organismes i entitats implicades, està redactant un Pla de gestió o erradicació de l'espècie, que variarà segons el tram de riu afectat i les possibilitats d'actuació. Seguint el protocol, la Generalitat ja ha comunicat oficialment la detecció de l'espècie, en el marc de la xarxa d'alerta europea d'espècies exòtiques invasores.



Una espècie d'alt risc

L'Alternanthera philoxeroides és una planta inclosa dins del Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i el llistat del Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores.

Desplaça la vegetació autòctona, altera la qualitat de l'aigua i crea un hàbitat favorable per als mosquits. Encara que la seva tinença és prohibida en l'àmbit europeu, l'origen més probable de la seva aparició al Vallès Oriental es relaciona amb la neteja d'aquaris i basses d'aigua ornamentals, perquè aquesta espècie es fa servir en aquariofília.



177 espècies invasores a Catalunya

Les espècies invasores són la segona causa de pèrdua de biodiversitat a tot el món.

Catalunya, a causa de la seva localització, població i diversitat d'hàbitats i activitats és un dels territoris on aquesta problemàtica és més acusada.

Hi ha citades 1.235 espècies exòtiques a Catalunya. D'aquestes, 177 (el 14%) tenen un comportament invasor, que provoca impactes considerables en els ecosistemes naturals, a altres espècies o a les activitats humanes i econòmiques, segons l'Exocat, la base de dades de les espècies exòtiques de Catalunya .

La Generalitat demana la col·laboració ciutadana per aturar les espècies exòtiques invasores. En el cas de la flora, la seva dispersió accelera greument el procés. Les espècies que ocasionen més impactes són les que han estat introduïdes com a plantes ornamentals.