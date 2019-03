Identifiquen l'autor de l'esparrac al mural de «La Manada» de la façana de l'Ajuntament d'Olot

Durant la nit passada, una persona va esparracar de banda a banda per la part de baix el mural "la Manada" de Quim Domene que s'exposa a la façana de l'Ajuntament d'Olot. Segons ha informat el regidor Pep Berga (PdeCAT), l'autor ha estat identificat. No ha precisat si ha estat gravat per la càmera que vigila la façana de l'Ajuntament. "L'hem vist i el podem identificar", ha resumit.

Berga ha explicat que segons el reglament l'autor pot ser sancionat amb una multa de fins a 3.000 euros. "Tot just li obrirem expedient i no puc dir l'import exacte de la sanció", ha exposat. Durant tot el dia d'ahir, el mural va atraure l'atenció de centenars de vianants que feien fotografies. Avui amb l'esparrecada, l'atracció continua. També ha tingut una gran repercussió mediàtica.

Pel que fa a les peticions del PPC i del PSC referents a la retirada del mural de la via pública, Josep Berga ha explicat que l'Ajuntament va autoritzar a l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa per poder penjar murals a la façana de l'Ajuntament.

Va definir "la Manada" com una interpretaciò artística i creativa. En aquest sentit, va recordar que la funció de la creació artística és la de provocar una reacció en el públic que, a vegades, pretén emocionar. "L'art té un vessant de denúncia i provocació", va dir.

