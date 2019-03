El festival Vívid d'enguany incorpora propostes inclusives entre les vinyes de l'Empordà

El Local Market situat al Barri Vell de Girona ha acollit aquest matí la presentació de la sisena edició del Vívid, una iniciativa promocional de l'enoturisme a les comarques de l'Empordà que enguany compta amb algunes novetats, entre elles propostes inclusives per facilitar la participació de persones amb mobilitat reduïda, invidents i sordes. Altres iniciatives que s'estrenaran en la present edició són el cicle "Art entre vinyes", que maridarà monòlegs, música, poesia o màgia amb els vins empordanesos, o el "room escape" titulat "El misteri de Bacus" al celler Mas Oller. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona és l'encarregat d'impulsar el festival del vi, comptant amb el suport del Consell Regulador de la Denominació d'Origen (DO) Empordà, cellers de la mateixa DO, ajuntaments i empreses turístiques.

L'acte de presentació del Vívid 2019 ha anat a càrrec del president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, el president del Consell Regulador de la DO Empordà, Xavier Albertí, el president de Mifas i conseller del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Albert Carbonell, i el cap de màrqueting del Patronat, Jaume Marin. Després que Noguer introduís la sessió, Marin ha estat l'encarregat de fer un balanç de l'edició de l'any passat, en la qual es van vendre 1.847 entrades, dada que representa un augment del 14% respecte al 2017, amb un 77,1% d'ocupació en les múltiples activitats.

El 65% d'assistents al Vívid el 2018 van ser dones, mentre que el 35% van ser homes. Marin va destacar que la mitjana d'edat va ser d'entre els 40-45 anys, amb l'objectiu enguany d'abraçar un públic més jove, motiu pel qual s'han establert acords amb Carnet Jove. La majoria de participants de l'any passat procedien de la demarcació de Girona (19,3%), mentre que de Barcelona l'assistència va ser del 8,8%. Segons el ball de xifres ofert en la presentació, la iniciativa compta amb un "alt grau de satisfacció" del 68%, i el que volem és "intentar incrementar aquesta base", ha remarcat Marin.

Respecte al 2019, un dels canvis més destacats que el director de Màrqueting del Patronat ha posat sobre la taula és que "passem de 30 a 50 activitats que es poden reservar directament online". Un altre dels canvis és que l'any passat es va comptar amb 35 empreses col·laboradores, mentre que enguany es compta amb un total de 65. Pel que fa al calendari, les propostes de Vívid s'estendran durant els caps de setmana del mes d'abril, amb prop de 2.000 places. El tret de sortida tindrà lloc el diumenge 7 d'abril amb la tercera edició de la Marxa Popular entre Vinyes, que es farà a Calonge i Sant Antoni. Aquesta proposta també acollirà la trobada d'instagramers #InstaVivid.

Una de les noves activitats programades és el cicle "Art entre Vinyes", que inclou els monòlegs de les actrius Yolanda Ramos i d'Anna Bertran al Convent dels Caputxins de Figueres, i també la proposta "Vi de lletres suculent", que mescla poesia, maridatges i gastronomia. Una de les propostes que es repeteixen són els "Tastos amb personalitat" amb personatges reconeguts com l'actor Carlos Latre. També es consoliden els tastos en espais singulars de l'Empordà, com el monestir de Sant Pere de Rodes o la Torre de Can Mario de Palafrugell.

Marin tanbé ha informat d'altres novetats com ara el "room escape" al celler Mas Oller "El misteri de Bacus" i el primer tast de vins ecològics de la DO Empordà a Mas Estela, dirigit per la sommelier Clara Antúnez. El programa també integra àpats entre vinyes, maridatges de flors i vins, enocaiac, enosenderisme, entre altres. El president de la DO Empordà, Xavier Albertí, ha subratllat que "el Vívid és el gran agermanament entre el vi i el seu entorn, i també entre la imaginació i el vi". El mateix ha ressaltat que "ara estem en un moment dolç, oberts al canvi", afegint que "és satisfactori tirar endavant iniciatives dirigides a persones amb problemes de mobilitat, visió i audició".



Aposta per la inclusió

El Vívid incorpora propostes inclusives per facilitar la participació de persones amb mobilitat reduïda, invidents i sordes. En relació amb aquesta aposta, el president de Mifas, Albert Carbonell, ha remarcat que "les persones amb discapacitat estem molt contentes perquè podem accedir a més activitats i compartir experiències accessibles per a tothom". Una de les propostes és la visita al celler La Vinyeta adreçada a persones amb mobilitat reduïda i els seus familiars. La visita amb llenguatge de signes al celler Oliveda és una altra de les activitats programades. Una tercera proposta és el tast a cegues que promou el Museu del Suro per a persones invidents que, a més, comptarà amb antifaços per aquells que vulguin compartir l'experiència.

Les paraules de Miquel Noguer han donat peu a la cloenda de l'acte, que ha anat acompanyat d'un petit refrigeri. En primer lloc, Noguer ha donat les gràcies al president de Mifas pel fet de procurar que Vívid pugui ser un festival cada vegada més inclusiu. Seguidament, el mateix ha destinat el seu agraïment als cellers que fan possible la DO Empordà, integrat per nuclis i famílies que "creuen amb el seu producte i la seva terra". En tercer lloc, el president de la Diputació ha recalcat que el festival "ens ajuda a desestacionalitzar el turisme de Setmana Santa", malgrat que ambdós esdeveniments coincideixin al mes d'abril. Per acabar, Noguer ha posat èmfasi en ampliar el punt de mira i "donar cabuda a les més de 2.000 persones previstes amb tota la diversitat possible". Des de l'organització, s'ha afegit que l'esdeveniment té una bona repercussió pel que fa a la restauració i hostaleria dels territoris propers.