El jutge ordena detenir un investigat per les mobilitzacions de l´aniversari de l´1-O a Girona

El jutjat d'instrucció 4 de Girona ha ordenat la detenció de l'investigat per les mobilitzacions durant l'aniversari de l'1-O a la ciutat que aquest dijous ha optat per desobeir i no entrar a declarar. Jordi Alemany, que també és membre del secretariat nacional de l'ANC, ha explicat a les portes dels jutjats que ha decidit "no cooperar" amb la justícia espanyola. Segons informa el TSJC, el magistrat ha ordenat que l'arrestin i el condueixin al jutjat. Els Mossos d'Esquadra van denunciar l'activista per, suposadament, formar part del grup de manifestants que van entrar a la delegació del Govern i van despenjar la bandera espanyola. Alemany és el primer dels investigats cridats a declarar. La resta d'investigats, entre els quals hi ha els 16 detinguts per la policia espanyola al gener, estan citats la setmana vinent.

El primer investigat citat a declarar al jutjat per les mobilitzacions durant l'aniversari de l'1-O a Girona ha decidit "no cooperar" i no entrar a declarar. Es tracta del denunciat pels Mossos d'Esquadra per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per suposadament formar part del grup de manifestants que van entrar a la seu de la Generalitat i van despenjar la bandera espanyola. La setmana vinent estan citats a declarar la resta d'investigats, entre ells els 16 detinguts per la policia espanyola el 16 de gener pel tall del TAV. Un dels advocats de la defensa, Benet Salellas, afirma que és "extremadament greu" que el Ministeri de l'Interior "menteixi" en una resposta al Senat dient que no es van presentació a una citació.

"Amb els companys de la campanya '21 raons' hem decidit que no em presentaria, opto per la no cooperació amb la justícia espanyola", ha dit a les portes dels Jutjats de Girona Jordi Alemany, el primer investigat citat a declarar per les mobilitzacions durant l'aniversari de l'1-O a Girona.

En el seu cas, és un dels denunciats pels Mossos d'Esquadra per, suposadament, formar part del grup que va entrar a la seu de la Generalitat i va despenjar la bandera espanyola. Alemany, que també és membre del secretariat nacional de l'ANC, ha criticat l'actuació dels Mossos i els ha acusat de contribuir en l'estratègia repressiva contra el moviment independentista. "Us exigim com a policia que estigueu al costat del vostre poble", ha dit.

L'advocat de l'activista, Benet Salellas, ha explicat que ara el jutjat d'instrucció 4 de Girona haurà de decidir si torna a citar Jordi Alemany o si ordena la seva detenció. L'activista defensa la desobediència pacífica: "No podem cedir a la repressió com han fet els nostres líders, que estan de genolls, el govern autonomista està traint el poble i, si ens acusen de protestar, el que hem de dir és que ho tornarem a fer".

A les portes dels jutjats s'hi ha concentrat una trentena de persones per donar suport a l'investigat. Els activistes també han col·locat a l'entrada de l'edifici una bandera espanyola mig cremada i una placa d'unes dependències de la subdelegació del govern espanyol.

El Ministeri "menteix"

La setmana que ve estan citats a declarar la resta d'investigats per les mobilitzacions de l'1 d'octubre del 2018. Entre ells, els 16 detinguts per la policia espanyola per suposadament tallar les vies del TAV, entre els quals hi ha l'alcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, i el de Celrà (Gironès), Dani Cornellà, tots dos de la CUP.

Els advocats dels arrestats estan ultimant una denúncia contra la policia espanyola per detenció il·legal i lesions. Salellas ha carregat contra la resposta del Govern a una pregunta del senador d'EH Bildu, Jon Iñárritu, sobre les detencions del 16 de gener.

En concret, la resposta afirma que els detinguts "van ser citats per complimentar, amb assistència lletrada, la presa de les corresponents declaracions". "Se'ls va citar a tots ells a les 11.30 del mateix dia a la comissaria", afegeix. Salellas creu que el Ministeri està intentant crear "una falsa realitat" dient que "les detencions es van produir per incompareixença dels citats".

"Sabem que això no és així", afirma l'advocat que subratlla que aquestes citacions "no existeixen". "És extremadament greu i terrible que per justificar detencions arbitràries i injustificades, la resposta del ministeri sigui a través de mentides i inventant-se citacions que no van existir", ha apuntat Benet Salellas. "La realitat incontestable és que setze ciutadans van ser privats de llibertat de forma injustificada i el govern espanyol el que hauria de fer és començar a investigar i a depurar responsabilitats enlloc d'intentar tapar-nos la boca amb mentides", ha criticat.

A més, també critica que la resposta del govern espanyol negui que els advocats de la defensa van tenir problemes per accedir a la comissaria i per parlar català amb els agents que hi havia a l'entrada. "Hi ha testimonis, queixes i constància documental, és absolutament indiscutible el que va passar aquell dia, hi ha una voluntat de matar al missatger insistint amb un fals relat", ha conclòs.