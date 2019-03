L´aeroport de Girona, elegit el millor d´Europa de la seva categoria

L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha obtingut el premi a Millor Aeroport Europeu en la categoria de menys de dos milions de passatgers, en els guardons ASQ (Airport Service Quality) que atorga el Consell Internacional d'Aeroports (ACI). En un comunicat fet públic ahir, Aena va informar que el premi recull les opinions dels passatgers sobre l'experiència i la qualitat dels serveis en els aeroports, i que ACI ha destacat «la professionalitat i el compromís» del personal de la infraestructura gironina.

Les enquestes es realitzen directament a l'Aeroport, on els usuaris responen a uns qüestionaris en els quals valoren tot tipus de disciplines, entre les quals es troben les instal·lacions, el servei al client (aquí hi entren tant els passatgers com les companyies aèries), la seguretat, la consciència ambiental i les operacions.

L'Aeroport de Girona ha aconseguit aquest premi per primera vegada en la seva història i Aena va remarcar que és un reconeixement al «treball dut a terme en les últimes temporades per l'aeroport gironí per incrementar el confort en les instal·lacions, en oferir una varietat de serveis que permeten al viatger tenir una experiència de qualitat».



Nous serveis el 2018

En el cas de l'Aeroport de Girona, en el passat 2018 es van estrenar, entre altres serveis, dos parcs infantils en la zona d'embarcament, es van modernitzar les plantilles dels monitors SIPA, es van posar en servei nous controls d'accés en l'edifici de l'aparcament per a cotxes de lloguer i es van instal·lar nous contenidors FOD en la plataforma i per a bolquers en les condícies.

El director de l'Aeroport de Girona-Costa Brava, Lluís Sala, va assegurar ahir que «aquest premi és un reconeixement al treball fet fins ara en l'Aeroport. Una molt bona notícia que constata el compromís i la voluntat que tots els treballadors i empreses hem posat per construir una infraestructura amb uns serveis òptims per als passatgers». Així mateix, va afegir que «aquest guardó suposa la materialització d'un treball diari que busca garantir la màxima comoditat per als usuaris i és un impuls per continuar invertint en la qualitat de la infraestructura».



Distàncies curtes

Els indicadors que han obtingut major puntuació en el cas de l'Aeroport de Girona han estat les distàncies -curtes en general- i la facilitat per trobar el camí. També s'ha destacat la brevetat dels temps de pas pel control de seguretat, l'eficiència de personal de check-in i la neteja de les dependències. Tot això per millorar l'experiència del passatger que utilitza les instal·lacions.

En aquesta edició, l'ACI ha reconegut també en la categoria de menys de dos milions de passatgers els aeroports d'Almeria, Saragossa i Melilla, així com l'Aeroport d'Alacant-Elx en la categoria d'entre cinc i quinze milions de passatgers.

La cerimònia de lliurament dels premis se celebrarà a Bali, Indonèsia, el pròxim dia 4 de setembre.