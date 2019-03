L´alumnat gironí que estudia religió continua baixant

L'alumnat gironí que cursa religió continua a la baixa. En total, 33.811 alumnes de centres de titularitat pública i d'escoles cristianes de la Diòcesi de Girona estan matriculats aquest curs a l'assignatura de religió catòlica, el que representa un 28,85% del total d'estudiants. La dada suposa un descens del 0,67% respecte al curs anterior, i manté la tendència a anar-se reduint lleugerament, sempre amb petits percentatges, ha assenyalat avui delegat episcopal d'Ensenyament del Bisbat de Girona i director del Secretariat Interdiocesà per l'Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), Pere Micaló, que ha remarcat que no es tracta de xifres «preocupants».

Micaló ha destacat que aquesta tendència és, per una banda, fruit de la secularització generalitzada de la societat, i de l'altra, perquè «estan pujant generacions de pares que ja no han fet classe de religió quan estudiaven, i no és que siguin contraris a l'assignatura, però sí que són indiferents a la religió, no la valoren com una matèria a l'escola». «El fet que aquests pares ja no hagin estudiat religió comporta un desconeixement, de no saber què es fa a l'aula i pensar que és catequesi», ha exposat.

Micaló, a més, ha desvinculat totalment aquest lleuger descens en el darrer curs dels escàndols d'abusos entre religiosos que s'han fet públics en els darrers temps. «Les estadístiques no indiquen una gran davallada en aquest sentit», ha dit.

Segons les dades de la Diòcesi, 14.224 alumnes estudien en centres públics i 19.587 en escoles cristianes. Tot i el lleuger descens, destaca el Bisbat, les dades de Girona se situen per damunt de la mitjana del conjunt de diòcesis catalanes i també es percep un augment de 293 persones entre el nombre d'estudiants de Secundària de centres públics que cursen religió.

«Històricament a la secundària era l'etapa en què es baixava més, però aquest petit augment ens indica que no hi ha tant abandonament quan es passa d'etapa educativa, que no s'han perdut un gran volum d'alumnat que feia religió a primària quan ha sigut l'hora de començar secundària», ha indicat.