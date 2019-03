Tanca Argence, una de les botigues de més renom de l´Olot del segle XX

La firma Argence ha anunciat que tanca la botiga de roba de la plaça de l'Àngel d'Olot. Argence continua l'activitat a l'establiment del carrer Nou de Girona. Va ser un dels establiments més populars de l'Olot de la segona meitat del segle XX.

En els anys seixanta i setanta, la moda entrava pels ulls dels habitants d'Olot i de la Garrotxa a través dels aparadors de ca l'Argence. Els vestits de tergal i Terylene (fibres sintètiques de polièster) aturaven els vianants que gaudien de vestir bé els dissabtes i dies festius. Mentre els pares miraven, els nens deixaven la carta comanda a la bústia del rei Baltasar que cada desembre romania al costat de la porta principal.

Ara, segons ha explicat Joan Argence, la botiga d'Olot deixa l'activitat per jubilació dels responsables. Ho fa en un àmbit complicat per les botigues de roba que comercialitzen amb més d'una marca. Si bé el costum de passejar pels carrers comercials continua, les franquícies d'una sola marca i Internet compliquen les iniciatives comercials tradicionals.

No era així, el 1918 quan Josep Argence i Maria Carrera van deixar la merceria de vetes i fils que tenien al carrer d'Olot de Castellfollit de la Roca per obrir una merceria al carrer de Santa Magdalena d'Olot. A més de l'activitat de taulell, tenien un carruatge i seguien els mercats, on venien pantalons de vellut. Així van anar fent fins que es van traslladar a la ubicació al carrer Sant Roc prop de la plaça Major.

En aquesta ubicació estaven en els moments finals del conflicte. Alguns dels que passaven camí de l'exili van voler fer provisió de roba i haurien proveït sinó hagués estat perquè Joan Argence era d'origen francès i la destinació dels que marxaven era França.

Van patir la duresa de la postguerra, quan s'havien de canviar peces de roba per sacs de patates. Això no obstant, la societat va tirar endavant i poc a poc les famílies van aconseguir excedents econòmics que els van permetre gastar en vestir.

El 20 de desembre de 1957, Joan Argence, el fill gran, la seva dona Lola i la seva germana Magdalena van obrir la botiga de la plaça de l'Àngel, un establiment situat al centre d'Olot. Feien servir els aparadors i la publicitat per atraure els clients. Les ofertes de ca l'Argence es van convertir en un clàssic de la publicitat a la premsa comarcal de l'època. Feien sortejos de roba lligats amb els resultats de la Unió Esportiva d'Olot o amb el número dels cecs.

El 2009, la Cambra de Comerç els va reconèixer l'antiguitat de l'establiment comercial de la plaça de l'Àngel.