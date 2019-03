El telèfon de la Creu Roja contra la violència masclista tanca el 2018 amb 208 usuàries

Dues-centes vuit gironines van utilitzar el servei d'atenció telefònica de la Creu Roja contra la violència masclista el 2018, un 13,4% més que l'any anterior, quan van ser 180. De manera general, set de cada deu usuaris dels diferents programes de l'entitat a les comarques de Girona van ser dones en situació de vulnerabilitat social.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Creu Roja ha fet balanç de la seva activitat en el que fa referència a aquest col·lectiu i ha incidit que el 68% de les persones que atén cada any són dones que pateixen algun o diversos d'aquests problemes: violència de gènere, la bretxa salarial i de les pensions, precarització de les condicions laborals, segregació ocupacional, atur, les limitacions del sostre de vidre, es troben a l'atur o tenen la responsabilitat gairebé en exclusiva de les tasques domèstiques i de cura.

El programa de Dones amb dificultats socials de la Creu Roja a Girona el 2018 es va tancar amb 208 usuàries del servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de genere (Atenpro), del qual és titular el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat i que gestiona la Federació espanyola de municipis i províncies, a través de la Creu Roja. La xifra, però, puja fins a 321 si es tenen en compte tots els contactes i les gestions realitzades al llarg de l'any, tal com va aclarir l'entitat humanitària.

Les estadístiques de l'últim any també mostren que 71 gironines van participar en un projecte d'empoderament de dones, amb les quals els tècnics de la Creu Roja van realitzar 392 intervencions. Vuit mares amb els seus fills, d'altra banda, també van participar en uns tallers específics per a víctimes de violència de gènere que es van dur a terme el primer semestre del 2018.

Un altre capítol destacat té a veure amb el tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual, ja que la Creu Roja participa en les reunions per elaborar un protocol d'actuació que s'activa quan es detecten casos de dones amb aquest problema.

A més, l'organització ha participat en les trobades de treball per coordinar entitats i administració en el context de la Taula de prostitució i tràfic que se celebra a la Jonquera, on l'any passat es va intervenir en cinc casos de dones que presentaven indicis de trobar-se en aquesta situació.

En paral·lel, la Creu Roja potencia la formació amb el propòsit de millorar les possibilitats d'inserció laboral de les dones vulnerables perquè, tal com argumenta l'entitat, «l'ocupació no només obre oportunitats laborals» sinó que «també comporta canvis importants per a moltes d'elles». D'aquesta manera es refereixen, per exemple, al fet que la formació les pot ajudar a «sortir d'una situació de violència» o a aconseguir una documentació acreditativa que els pot permetre «començar amb un projecte de vida».

La Creu Roja Joventut ha posat en marxa la campanya «Dones en poder. Dones apoderades» per promoure la igualtat de gènere a través de l'empoderament femení, perquè aconsegueixin «el control de les seves decisions, capacitats, habilitats i, en definitiva, de les seves pròpies vides».