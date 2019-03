Vaga 8 de març: Segueix en directe les mobilitzacions i activitats del Dia de les Dones

Sindicats i col·lectius socials i culturals han cridat a "parar per canviar-ho tot" aquest divendres, jornada en la que s'està celebrant la vaga feminista convocada amb motiu del Dia Internacional de les Dones. La coordinadora Vaga Feminista ha organitzat aquesta aturada, i l'han secundat convocant aturades de 24 hores sindicats com CGT, IAC i CNT, mentre que CC.OO. ha convocat aturades de dues hores per torn i UGT ambdues opcions. El manifest acordat pels col·lectius ha cridat a plantar cara a la dreta i l'extrema dreta i el seu "ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista i depredador de la vida" al planeta, per proposar una altra forma de veure, entendre i ser al món.





Arrenca la manifestació sindical del 8-M

Seguiment massiu de la vaga del 8M a la UdG i una activitat docent gairebé aturada

Els Mossos custodien les entrades de El Corte Inglès de Girona

Enfrontaments i agressions per part de la seguretat privada de l'Hipercor. Feminisme de classe, amb força contra el Patriarcat capitalista@mossos Protegint els interessos econòmics de les grans multinacionals

Exigim que tanquin ??????#8Mpercanviarhotot #DecidimFeminisme pic.twitter.com/tUk4wCnrbK — EndavantNordOriental (@endavant_nord) 8 de marzo de 2019

Els manifestants es dirigeixen al centre de la ciutat per la carretera Barcelona

Ens dirigim al centre, un cop més a denunciar la cosificacio i els canons de bellesa. #Inditex explotadors

Lluitem per una vida digna per les dones treballadores perquè #ésdemínims i la repressió no ens aturarà!#8MPerCanviarhoTot ! pic.twitter.com/yPvUxTnZLU — EndavantNordOriental (@endavant_nord) 8 de marzo de 2019

Tall de trànsit a l'entrada sud de la ciutat de Girona

Avui els carrers de Girona parlen feminisme! Entre totes, hem aconseguit tallar la rotonda de Mas Gri durant més d'una hora.



Ens dirigim cap a C/ Barcelona. T'hi esperem! ?? pic.twitter.com/nW2Rjfw01S — EndavantNordOriental (@endavant_nord) 8 de marzo de 2019

Joves, grans, estudiantes, treballadores, jubilades, dones de la neteja, administratives o treballadores del comerç arrenquen la primera gran protesta a Girona pel 8 de març, Dia de la Dona. Centenars de feministes militants han omplert des de les 11 del matí la carretera Barcelona de Girona per participar en la manifestació sindical unitària. La concentració es fa davant del supermercat Dia, en suport a les seves treballadores, que encapçalen la protesta. La companyia va anunciar que té la intenció de presentar un ERO que afectarà uns 2.100 empleats, la majoria dels quals dones. Els sindicats veuen en el cas de Dia el símbol de la precarietat laboral que viuen les dones, la major part de les quals han de trobar feines parcials i precàries en el sector serveis, especialment en el comerç.El seguiment de la vaga feminista del 8M a la Universitat de Girona (UdG) ha estat massiu amb les aules buides i molt poca activitat docent. La jornada reivindicativa ha començat a primera hora sense incidències. Pel que fa a la participació del PAS, s'està a l'espera de l'aturada que es farà de dues hores aquest migdia per veure'n el seguiment. Entre les activitats organitzades al llarg del dia, hi ha un taller de pancartes i banderes, un dinar popular seguit d'un concert i la manifestació unitària de les sis de la tarda que surt de la plaça Independència de la ciutat.Després d'enfrontaments entre manifestants i la seguretat privada del centre comercial, el cos policial ha protegit els seus accessos.Després del tall a l'entrada sud de Girona, els manifestants s'han dirigit per la carretera Barcelona al número 60 d'aquesta via, punt d'inici d'una manifestació convocada a les 11.30 hores., a primera hora del matí, un grup de manifestants han tallat durant aproximadament una horaper la zona de l'Avellaneda.