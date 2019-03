L'empresari gironí que estava atrapat a Hondures amb la seva filla torna a casa

Jaume Costa, l'empresari gironí que estava atrapat a Hondures perquè la seva filla Rubi no podia sortir del país, torna a casa. Després de més de 7 anys de calvari provocat per l'engany de la seva dona i la seva família, per la seva negligència i per la caòtica situació que es viu al país centreamericà, Costa arriba avui a casa amb intenció de quedar-se per buscar un futur i que la nena conegui els seus dos germans catalans, posant punt i final a un malson que en els darrers mesos s'ha allargat com a conseqüència d'un accident de trànsit en el qual va passar de víctima a acusat. L'empresari serà rebut avui per la seva família a l'aeroport del Prat i viurà amb una amiga a Blanes, on va assegurar que intentarà trobar feina el més aviat possible.

Jaume Costa Prades -nascut a Barcelona però resident a Girona durant molts anys, ciutat on va crear l'empresa Totconcrete- va viatjar l'any 2011 a Hondures, país de naixement de la seva dona, a la qual va conèixer el 2007 i amb qui va tenir una nena el 2010; però no ho va fer amb les mans buides. En els mesos anteriors al seu viatge va comprar propietats per un valor aproximat de 200.000 euros que va perdre als pocs mesos d'arribar al país centreamericà, quan la seva dona li va comunicar que havia decidit separar-se d'ell. Costa no es va assessorar amb un advocat i va posar totes les propietats a nom de la família de la seva dona, fet pel qual ara mateix les té perdudes.

Costa va haver de marxar de la casa familiar de Talanga, una localitat propera a la capital hondurenya, Tegucigalpa, fins on es va desplaçar amb la seva filla i els estalvis que li quedaven. Els projectes i negocis que va emprendre no van tenir bon final, fet pel qual l'empresari va quedar en la indigència amb la nena, sobrevivint gràcies a la caritat dels hondurenys i de la seva exdona, que li enviava els medicaments que necessitava des de Catalunya. També l'ambaixada espanyola els va fer un cop de mà en un moment en què de debó ho necessitaven. A més, l'ambaixada els ha pagat el viatge de tornada.

La dona de Costa es va desentendre de Rubi, però sempre va intentar impedir que l'empresari tornés a Girona amb la nena en negar-li el permís per sortir del país, quelcom a què obliga la legislació hondurenya. Aquest fet només s'ha corregit en els darrers mesos, quan la mare, que es troba en crida i cerca de la Interpol per falsificar el divorci amb l'empresari gironí, ha perdut la pàtria potestat sobre la menor. Aquest fet ja permetia que Costa tornés a Catalunya, però una desgràcia en forma d'atropellament a Tegucigalpa ho va complicar tot. Tot i que l'empresari gironí gairebé hi perd la vida, el conductor de la motocicleta que el va atropellar el va denunciar, fet pel qual en estar pendent de judici no ha pogut sortir d'Hondures fins ara.



Un llibre per sobreviure

Jaume Costa també ha aconseguit sobreviure al país centreamericà gràcies al llibre en què explica la seva història, Las dos caras de la moneda, del qual va fer una segona edició ampliada que s'ha venut a diversos països i sobre el qual ha negociat encara sense èxit amb diversos directors i productores fer una pel·lícula, en aquest cas amb final feliç.