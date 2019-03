Multitudinària manifestació feminista a Girona

Girona ha aixecat un clam a favor dels drets de les dones aquest 8-M. La resposta a la crida de la Coordinadora de Feminismes Anticapitalista ha estat massiva, amb una manifestació pel centre de la ciutat reivindicant la lluita feminista, la igualtat d'oportunitats i criticant que l'actual sistema "explota" les dones. La manifestació ha sortit de la plaça Independència i, passant per Jaume I, ha arribat fins a la plaça del Lleó. La protesta ha coincidit amb la concentració convocada per la Plataforma Feminista Anticapitalista a la plaça U d'Octubre, que ha aplegat més d'un miler llarg de persones. Aquí, el manifest que s'ha llegit ha criticat l'actitud "patriarcal" dels partits de dretes –Vox, Cs i PP- i que vulguin "negar la violència masclista". "Aquests partits no ens volen iguales, no representen a les dones", recull el text.

La manifestació d'aquesta tarda la convocava la Coordinadora de Feminismes Anticapitalista (que defensava la vaga de 24 hores per aquest 8-M). Segons l'ajuntament, més de 10.000 persones –la majoria, dones- han respost a la crida i, poc abans de les sis de la tarda s'han concentrat a la plaça Independència.

Allà, diverses portaveus de la coordinadora han llegit un manifest que posava el focus en "totes les violències" que viuen les dones. "Aquest sistema ens explota i n'estem fartes; per això aquest 8 de març fem vaga general", recull l'escrit. I hi afegeix: "Una vaga per i per a nosaltres com a classe obrera, com a dones, bolleres, trans, no binàries, intersexuals, gordes, boges, negres, racialitzades, nenes".

El manifest critica el sistema "patriarcal" i les diferències que encara pateixen les dones a la feina. A més, la coordinadora també posa l'accent en el "creixement del feixisme" que s'ha fet "més visible" a conseqüència "de la impunitat política, judicial i institucional". "Des d'aquí condemnem la manca d'empatia de jutges i de la societat amb les dones que han viscut la violència masclista, la impunitat davant aquestes agressius", diu l'escrit.

Després d'això, la manifestació ha enfilat cap a la Gran Via de Jaume I. Abans, però, s'ha fet una parada davant dels jutjats per protestar per sentències com les de 'La Manada'. Des de Jaume I, la protesta ha passat per davant la seu de la Generalitat (on s'ha fet una 'performance') i s'ha acabat a la plaça del Lleó.

Durant el recorregut, s'han cridat nombroses proclames a favor dels drets de les dones. "Visca, visca, visca, la lluita feminista", "La nit és nostra, cap agressió sense resposta" o "Patriarcat i capital, aliança criminal", n'han estat algunes. A més, moltes de les manifestants portaven pancartes amb lemes que reivindicaven aquest 8-M: 'Som dones d'ales, no de cadenes', 'Hi havia una vegada una princesa que es va salvar sola. I fi' o 'Som la veu de les que ja no hi són'.



Concentració a la plaça U d'Octubre

La manifestació feminista ha coincidit amb una concentració a la plaça U d'Octubre. En aquest cas, convocada per la Plataforma Feminista Gironina. Aquí s'hi apleguen fins a quinze entitats, partits i sindicats (com CCOO, la UGT, JxCat, ERC, el PSC, Podem, l'Adac o l'ANC).

La concentració ha aplegat més d'un miler llarg de persones (500, segons la Policia Municipal). Una a una, representants de les entitats, partits i sindicats han anat pujant a l'escenari per llegir un lema que reivindicava el per què del 8-M. "Es qüestiona el dret a decidir del nostre cos i la nostra identitat", "Patim educació sexista", "Som víctimes del tràfic per a l'explotació sexual" o "La publicitat ens tracta com a objectes de reclam" n'eren alguns.

Després, una portaveu de la plataforma ha llegit el manifest unitari. L'escrit diu 'PROU' als assassinats per violència masclista, a la justícia patriarcal, a la bretxa salarial, a la publicitat sexista i a les agressions contra les dones. I sobretot, llança una crítica als partits de dretes.

"En els darrers mesos, les dones hem vist com posen en dubte la lluita de moltes de nosaltres, els nostres drets i les nostres consecucions", recull el manifest. "Drets que han trigat massa en arribar, i que ara Vox, Cs i el PP, amb una actitud patriarcal i paternalista, volen tutelar-nos; o pitjor encara, negar la violència masclista, la discriminació evident de les dones o el dret a decidir sobre el propi cos", hi afegeix.

"El feminisme no és res més que voler la igualtat efectiva entre homes i dones; aquests partits no ens volen iguales, aquests partits no representen les dones", subratlla el manifest que s'ha llegit durant la concentració d'aquest 8-M. L'acte també ha comptat amb actuacions musicals com la del grup d'havaneres Les Anxovetes.

Entre els qui han assistit a la concentració hi havia l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, o el president del Parlament, Roger Torrent.