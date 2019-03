Blanca Cercas serà la número 2 del PSC al Congrés

Blanca Cercas Mena, responsable de Prospectiva de la Fundació Universitat de Girona, serà la número 2 al Congrés del PSC per Girona, fent tàndem amb Marc Lamuà. D'altra banda, el catedràtic de Dret Laboral i director de la Càtedra d'immigració, Drets i Ciutadania Ferran Camas Roda serà el cap de llista socialista al Senat.

Cercas és llicenciada en Periodisme per la UAB i en Història per la UdG. Va se directora de Can Bellvitge, de la Fundació Oscobe, entre 2006 i 2009. També ha estat cap d'àrea de Projectes Socials de la Fundació Universitat de Girona. És germana de l'escriptor Javier Cercas.

Per la seva banda, Ferran Camas és catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social. La seva tasca investigadora s'ha centrat en els àmbits de la immigració i el mercat de treball i Dret Social de la Unió Europea.