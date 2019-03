A presó per cometre 15 robatoris en comerços de la Garrotxa

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dies 5 i 7 de març un home, de 22 anys, de nacionalitat colombiana i veí d'Olot, com a presumpte autor d'una quinzena de delictes de robatori amb força. Entre el 18 de novembre al 25 de desembre de l'any passat es va tenir coneixement d'un increment de robatoris amb força a establiments comercials d'aquesta localitat. Concretament, es van violentar onze botigues, una d'aquestes en tres ocasions diferents.

Des del primer moment, els Mossos van establir dispositius a la zona per tal d'esbrinar l'autoria dels robatoris. De les indagacions, els investigadors van constatar que es tractava d'un lladre que utilitzava el mateix modus operandi en tots els seus fets delictius. Agafava una tapa de clavegueram i la utilitzava per trencar el vidre de l'establiment. Un cop dins, forçava la caixa enregistradora i s'emportava el botí.



Robatoris en altres poblacions

Gràcies a les diferents gestions d'investigació es va esbrinar que l'autor seria un home amb antecedents per fets similars. Totes les sospites apuntaven a un lladre que l'havien detingut un mes abans per cometre disset robatoris amb força en establiments a les poblacions de Girona, Salt i Banyoles. En aquest cas, l'olotí havia actuat amb l'ajuda de tres homes més, tots ells multireincidents.

A quarts de quatre de la matinada, la Policia Local de Salt va saber que s'estava produint un robatori en una botiga del carrer Major de la mateixa població. Quan van arribar, van localitzar un individu caminant pel carrer amb una caixa forta de grans dimensions.



Detingut per partida doble

El passat 5 de març els investigadors el van localitzar i detenir, al carrer Pardal d'Olot, com a presumpte autor d'onze robatoris amb força. El detingut –amb diversos antecedents– va passar el dia 7 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot, el qual en va decretar la llibertat. El mateix dia els agents van esbrinar que aquest lladre també era l'autor de quatre robatoris més comesos la primera setmana de març. Per aquest motiu, se'l va tornar a detenir com a presumpte autor d'aquests quatre delictes. L'home va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot, el qual va decretar el seu ingrés a presó.

Tot i això, la investigació encara no s'ha donat per finalitzada i des del cos de policia no es descarta que pugui haver-hi més detencions durant els pròxims dies.