Vallter 2000 viu una temporada "espectacular" en nombre d'esquiadors

Bones sensacions a l'estació de Vallter 2000 pel que fa a nombre d'esquiadors. En el què va de temporada, des de la direcció consideren que l'afluència ha estat "espectacular", en bona part gràcies a la llevantada de novembre que va permetre que fos la primera estació de Catalunya que obrís completament totes les seves instal·lacions. Això sí, el director de Vallter, Enric Serra, assenyala que estan "patint" per poder acabar "de la millor manera". "La veritat és que ara ens aniria bé que ens nevés per poder aguantar les pistes, o almenys que baixi la temperatura per poder produir neu", ha reblat Serra. Amb tot, el director dona per fet que no continuaran oberts per Setmana Santa, i fixa el 7 d'abril com a últim dia d'obertura.

Les nevades de novembre han "salvat" la temporada a Vallter 2000. L'estació ha rebut poques precipitacions aquest hivern, i de fet, les altes temperatures del febrer han fet que la producció de neu fos "complicada". "La nostra preocupació ha estat tenir les pistes en bon estat, i ho hem aconseguit", assenyala el director de Vallter 2000, Enric Serra. Des de l'estació reconeixen que "ha costat" poder oferir molts quilòmetres de pista oberts, però es mostren satisfets perquè el bon temps ha ajudat a atraure esquiadors.

"No ens podem queixar, a l'estació hi ha hagut molt bon ambient i tots hem treballat molt", assenyala Serra, que explica que des de l'inici de temporada fins a les vacances de Nadal va ser "espectacular" i que des d'aleshores l'afluència de públic també és "molt bona".

Amb tot, el director no amaga que "aniria molt bé" que nevés durant aquest mes de març o almenys caiguessin una mica les temperatures per poder produir neu i així "aguantar" i acabar el millor possible la temporada.

Tot plegat no fa ser optimista al director que dona per fet que "no arribaran" a Setmana Santa, com sí s'espera que puguin fer La Molina i Masella – les dues altres grans estacions del pirineu gironí -.

En aquest sentit, Serra ha assenyalat que esperen tancar la temporada al voltant del dia 7 d'abril. "Aquest any Setmana Santa cau tard, és de platja com diem els de muntanya. No crec que podem arribar a estirar tant", ha explicat.



Un bon estiu



Serra també s'ha mostrat optimista amb la propera temporada d'estiu i reconeix que cada vegada s'està convertint més en un atractiu pels amants de la muntanya. Serra concreta han augmentat de manera "molt important" els usuaris del telecadira panoràmic que porta els qui en fan ús fins al naixement del riu Ter.

D'altra banda, el director també destaca que han copsat com els visitants que van per lliure i fan rutes per la muntanya han crescut. "És cert que cada cop hi ha més gent que es ve a informar i a demanar plànols, però també veiem com els aparcaments estan més concorreguts", conclou Serra.