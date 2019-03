La germana de Dolors Bassa encapçala la llista d'ERC al Congrés per Girona

Montse Bassa, la germana de l'exconsellera empresonada Dolors Bassa, serà la cap de llista d'ERC per Girona al Congrés a les eleccions generals del 28 d'abril. Ho farà acompanyada de Joan Margall -que fins ara ja ha exercit de diputat a Madrid -, que se situa com a número 2 de la candidatura. Els dos van ser escollits ahir al matí durant el transcurs del Congrés Regional que es va celebrar a la localitat de Sarrià de Ter.

Bassa es va mostrar orgullosa de liderar la llista gironina, tot i que va explicar que, en realitat, representava Dolors Bassa. «És ella la que hauria d'estar aquí i no jo, però està aguantant aquesta farsa de judici i aquesta ignomínia de presó», va assegurar. La candidata també va recordar que va ser precisament la seva germana qui la va animar «a tirar endavant aquesta lluita contra la repressió espanyola» i que gràcies «al suport d'ERC» podrà encapçalar la candidatura gironina com a independent.

Montse Bassa –que fins ara no havia exercit en cap càrrec polític– va explicar que es va decidir a fer aquest pas per diferents motius, com les «ganes de lluita» davant de la «repressió». La candidata, com a sòcia fundadora de l'Associació Catalana de Drets Civils, pensa que «ens cal tenir un faristol a Madrid». «És un dels llocs on nosaltres creiem que ens hem de donar veu, i el fet d'estar a la llista d'ERC em permetrà criticar la situació en què estem vivint i dir alt i clar que l'autodeterminació és un dret i que les urnes no són delicte», va assenyalar. «Hem de donar veu a aquestes opinions», va assenyalar, afegint que un altre dels eixos principals és el de «poder implementar la república catalana».

Joan Margall, que actualment ja era diputat al Congrés, acompanyarà Montse Bassa com a número dos a la llista. Margall va expressar ahir la seva satisfacció, recordant que «portàvem tres legislatures que una dona encapçalava la candidatura, en aquest cas la consellera Teresa Jordà, i enguany estic content que una dona com la Montse hagi acceptat». «Crec que farem un bon tàndem i ens anirà molt bé», va augurar, assegurant que té ganes de tornar a Madrid per treballar pels gironins i gironines. «És allà on, encara, se segueixen decidint moltes coses que afecten Catalunya», va recordar.



Jordi Martí, al Senat



Pel que fa al Senat, la regional d'Esquerra Republicana va decidir posar al capdavant Jordi Martí com a candidat. El cap de llista es va mostrar molt content amb l'elecció i va manifestar la seva intenció de «continuar treballant per les comarques gironines i la independència de Catalunya des de Madrid».