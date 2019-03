Lluís Puig o Marta Alsina podrien encapçalar la llista de JxCat a Girona

Els noms de l'advocada i integrant de la Sindicatura Electoral de l'1 d'octubre del 2017 Marta Alsina i de l'exconseller de Cultura Lluís Puig es troben a l'eix de la discussió interna del PDeCAT per decidir qui encapçala la llista de Junts per Catalunya (JxC) a les eleccions espanyoles.

Un sector aposta perquè sigui Marta Alsina qui obri la candidatura de JxC del 28 d'abril, segons publicava ahir NacióDigital. D'acord amb aquesta mateixa hipòtesi, els números 2 i 3 de la llista podrien ser el diputat del PDeCat Sergi Miquel i la directora territorial del Departament de Cultura a Girona, Carme Renedo.



Sergi Miquel, el número 2

En canvi, Lluís Puig, que es troba a Brussel·les, s'ajusta més als propòsits d'un altre sector que aposta perquè presos i exiliats liderin les candidatures. En aquest cas, Sergi Miquel també sona com a possible número 2 de Puig. Val a dir que l'exresponsable de Cultura ja va formar part de la llista de Junts per Catalunya a Girona el 21 de desembre del 2017; com a número dos de Gemma Geis.

Altres noms que havia tingut Puigdemont sobre la taula eren els de l'actual portaveu d'ERC a Girona, Maria Mercè Roca, l'exconsellera Marina Geli o l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, al·legant que té segona residència a la demarcació.

Qualsevol de les dues opcions enfrontades en aquests moments deixaria fora dels primers lloc de la llista a l'actual diputat del PDeCAT a Madrid Jordi Xuclà. L'olotí fa dinou anys que és a les cambres espanyoles, ja que el 2000 va ser escollit senador per Girona i des del 2004 està al Congrés.