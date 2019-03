Veray diu que els que no pensen com Madrenas viuen amenaçats

La candidata del Partit Popular (PP) a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, va assegurar ahir en un acte del PP que els qui no pensen com l'actual alcaldessa, Marta Madrenas, viuen «amenaçats» i se'ls «insulta constantment». La candidata va fer les declaracions durant la presentació dels candidats gironins del PP a les eleccions municipals del proper mes de maig, en la qual van ser presents el president del PP català, Alejandro Fernández, i el seu homòleg a Girona, Enric Millo.

Veray va lamentar que molts ciutadans se senten «cohibits» i no s'atreveixen a expressar el que senten, només pel fet de «no compartir el tarannà» de Madrenas. La líder del PP a la ciutat va demanar «aire fresc» i va exigir que l'alcaldessa representi «tots els gironins, pensin com pensin». «Cal deixar de banda la ideologia i començar a pensar amb la societat i els seus habitants», va reblar Veray.

A més, el partit no permetrà cap pacte municipal amb forces independentistes el proper 26 de maig. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, va considerar que pactar amb els que s'han situat «al marge de la legalitat» és una «línia vermella» que no es pot creuar. Amb tot, Fernández va deixar clar que donarà «llibertat absoluta» per arribar a acords amb forces que «respectin el marc legal i la Constitució».



Polèmica per les declaracions

D'altra banda, en la seva visita a Girona, Fernández va titllar de «Santa Inquisició progressista» aquells que van criticar la posició del seu partit davant la vaga feminista del 8-M. Fernández va assegurar que des del PP van viure la jornada de manera «festiva i amb total normalitat».

«Jo em pensava que la censura medieval havia acabat i que es podia parlar amb normalitat de les coses», va apuntar. En aquest sentit, el president del PP català va deixar clar que «no acceptaran lliçons» de cap partit en el tema de valorar les capacitats de les dones. Fernández va assenyalar que treballen pels drets de «totes les dones» i va reptar la resta de partits a trobar «tantes líders femenines» com té el PP.

La presentació de les llistes per a les municipals va ser el lloc des d'on el president del PP català, Alejandro Fernández, va voler reivindicar la posició del partit en relació a la vaga feminista del 8-M. Fernández va recordar dones com Esperanza Aguirre, Soraya Sáenz de Santamaría, Loyola de Palacio o María Dolores de Cospedal per defensar el compromís del partit amb «totes les dones». «Nosaltres treballem cada dia pels drets de totes elles, no només les dones de dretes o les d'esquerres», va reblar Fernández. Preguntat per les paraules del candidat a l'alcaldia de Barcelona pel PP, Josep Bou, on considerava que les dones tenen més simpatia i els homes més enginy, Fernández va lamentar que vingui «la Santa Inquisició progressista».