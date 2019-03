Biodrissa planteja les altes pressions per fer sucs de vida més llarga

La Fundació Drissa, entitat sense ànim de lucre dedicada a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental que té la seva seu a la capital gironina, va impulsar l'any 2007 una línia de producció i venda de productes ecològics a diversos punts de Girona, anomenada Biodrissa, que ha anat creixent amb nous reptes que empoderen els treballadors que hi participen, tot oferint-los l'oportunitat d'aportar els seus productes directament al mercat, com ara l'elaboració de sucs ecològics. En aquest sentit, el centre d'investigació en cuina Fundació Alícia va ser l'encarregat d'elaborar la carta de sucs que Biodrissa comercialitza. Amb l'objectiu de millorar la conservació del producte, Drissa va participar en una activitat de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Monells, en el marc del projecte europeu I3Food, en què es va mostrar que l'aplicació d'altes pressions hidrostàtiques pot allargar la vida dels liquats sense que perdin les seves propietats. La darrera novetat és que IRTA ha convidat Drissa a unes sessions demostratives d'aquesta tècnica a finals de març amb la intenció per part de la Fundació d'estudiar-la per optimitzar el rendiment del producte.

La Fundació Drissa té desplegades diverses línies de treball, com ara de jardineria, pintura, neteja i horta, que desenvolupen persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Pel que fa a la branca de l'horta, la Fundació va impulsar l'any 2007 la línia Biodrissa i va donar vida a un hort ecològic a Campllong per a la producció de fruites i hortalisses. L'encarregada de la secció de Projectes de Fundació Drissa, Gemma Bou, anuncia que paral·lelament a la venda dels productes de l'hort a diversos punts de la ciutat de Girona, la línia ha optat per ampliar la gamma d'oferta i impulsar alguns plats, com ara amanides a punt per consumir, o una carta de sucs naturals.



carta de sucs

investigació a l'irta



Un dels reptes que Biodrissa té sobre la taula és saber com fer que els sucs puguin tenir una vida més llarga i així poder estendre la seva comercialització. En aquest sentit, Drissa va començar a establir relació amb l'IRTA fa dos anys amb la voluntat d'estudiar opcions per assolir aquest objectiu. La investigadora del Programa de Seguretat Alimentària de l'IRTA de Monells Anna Jofré detalla que l'IRTA està organitzat en diversos programes científics, i «concretament a Monells es localitza l'àrea d'indústries alimentàries que és on treballo jo i on tenim l'equip de processament per altes pressions», apunta Jofré, essent aquest el mètode que podria aportar les solucions que Biodrissa està buscant.

En aquest sentit, Jofré anota que «la Fundació Drissa ha participat en una activitat demostrativa que vam realitzar en el marc del projecte I3Food». «En aquesta iniciativa, vam tractar amb altes pressions hidrostàtiques diferents tipus de sucs elaborats per Biodrissa amb l'objectiu d'allargar-ne la vida útil», afirma. L'experta de l'IRTA argumenta que «els sucs de fruita tenen una caducitat molt curta si no s'aplica cap tractament. Aquesta es pot allargar amb tractaments tèrmics, sigui amb esterilització o pasteurització, però en aquests tipus de sucs, les propietats nutricionals i sensorials queden afectades negativament. El processament per altes pressions, en canvi, és un tractament més suau, sense efectes tèrmics, que permet allargar fins a un mes o més la vida útil en refrigeració del producte mantenint la seva frescor». Jofré informa que a finals de març han convidat Biodrissa a participar en una jornada de processament per altes pressions que es fa a l'IRTA de Monells gràcies a un ajut del Departament d'Agricultura amb la voluntat que les empreses interessades coneguin aquesta tecnologia. Bou comenta que l'objectiu amb l'IRTA és «saber si aquests sucs són els idonis per tractar-los amb aquesta tècnica». Si això es confirma, no nega el pas de buscar una empresa que pugui aplicar aquest procediment i, així, aconseguir uns sucs més duradors.