La línia de tren de Girona és la que pateix més retards de Catalunya

La línia de Renfe de trens de mitjana distància que fa el trajecte des de Barcelona fins a Portbou (R11), i que passa per les comarques gironines, és la que va enregistrar més incidències greus -enteses així les que provoquen retards de més de 30 minuts-, de totes les línies catalanes de mitjana distància durant l'any passat. Així ho demostraven les dades facilitades pel Govern en resposta a la pregunta que Jorge Fernández Díaz i Miguel Barrachina Ros, membres del Grup Parlamentari Popular, van presentar a la mesa del Congrés dels Diputats el passat gener.

Durant el 2018, els mesos en què es van registrar més incidències destacables en aquesta línia van ser l'octubre, amb 13 incidències, el febrer, amb 8, i el març i el juny, amb 6 cadascun. A la taula de dades també es mostren les incidències registrades durant el 2016 i el 2017, i cal destacar que aquestes han anat augmentant. Mentre que l'any 2016 la línia que va de Barcelona a Portbou va patir 26 incidents, amb el maig i el setembre com a mesos més accidentats, l'any 2017 les incidències van ascendir fins a 37, essent en aquest cas el gener i l'abril els mesos més perjudicats, amb 5 incidents cada un.

Una altra de les línies de mitjana distància de Renfe que va comptar amb més incidències l'any passat és la que fa el trajecte de Barcelona a Madrid, i que passa per Casp i Saragossa. L'any 2018 va veure's afectada per 30 incidents, però en aquest cas, a diferència de la línia que passa pel territori gironí, les incidències han anat disminuint amb el temps, ja que el 2017 se n'havien enregistrat 34, i l'any 2016, 45.

De la resta de línies de trens de mitjana distància que es mouen dins del territori català, la que va des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Lleida, passant per Manresa, va patir 26 incidències el 2018, mentre que la que fa el recorregut de Barcelona a Lleida, passant per Valls, en va registrar 9.



Plataformes «Trens Dignes»

Per protestar contra totes aquestes incidències, les plataformes de «Trens Dignes» de l'Ebre, el Priorat i el Maestrat, conjuntament amb una vintena d'entitats més, van promoure aquest passat dissabte al migdia una xiulada per denunciar la manca d'inversions en la xarxa ferroviària estatal de mitjana i llarga distància. Una vintena de persones es van aplegar al Pont Roig de Tortosa i van xiular de forma sonora fins a dues vegades per denunciar que la situació del ferrocarril és «insostenible», tant a les Terres de l'Ebre com arreu del territori. D'aquesta manera, les entitats van reclamar que Adif destini més recursos a la millora de les infraestructures atès que el 80% del pressupost -uns 60.000 milions d'euros-, es dedica a l'alta velocitat, que és utilitzada per un 4% dels usuaris, en detriment del tren convencional, que asseguren que absorbeix el 96% de passatgers i, en canvi, només se li destina un 20% del pressupost. Segons el portaveu de la plataforma ebrenca, Josep Casadó, es pateixen problemes «molt grans, dificultats i deficiències» al territori.

Tal com van afirmar els promotors de la protesta, la «falta» d'inversions ha comportat el desmantellament d'algunes línies, la manca de manteniment de les unitats dels combois i que amb molta freqüència hi hagi incidències i retards a diverses línies ferroviàries. Al manifest llegit durant la xiulada, també es van exigir altres demandes com la reestructuració d'horaris i de freqüències, ajustant-les a les necessitats dels usuaris, la rehabilitació i l'adequació de les estacions, la millora del material ferroviari i la reobertura d'estacions que s'han tancat.