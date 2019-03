Pas definitiu per a la nova ubicació de l'Espai Cràter d'Olot

La ubicació de l'Espai Cràter d'Olot va fer el pas definitiu en l'últim ple. Passada per la comissió d'Urbanisme, la delimitació de l'equipament va ser aprovada en el darrer ple amb els vots a favor del PDeCAT-DC, PSC, OeC i els vots en contra d'ERC i de la CUP. Així doncs, l'Espai Cràter estarà situat dins de les tres hectàrees de la finca de can Mas Pomer, entre el volcà Montsacopa i la plaça de Braus, a poca distància del Firal d'Olot i d'un aparcament subterrani de tres plantes.

Segons va explicar l'alcalde, Josep Maria Corominas, la funció de l'espai Cràter serà atraure al centre d'Olot bona part de les 400.000 visites que cada any registra el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Corominas va explicar que ara 60.000 escolars entren al Casal dels Volcans. Es tracta d'un centre d'interpretació del final del segle XX que, segons l'alcalde, està «obsolet». «No podem portar la mainada a veure ocells dissecats», va dir. Sobre aquesta base, va argumentar que Olot necessita un museu modern que pugui ser un referent del volcanisme i sigui pas obligat per als turistes que visiten la Garrotxa.

No obstant això, l'aposta per l'Espai Cràter va ser durament criticada pels grups d'ERC i la CUP. Anna Barnadas (ERC) va qualificar l'Espai Cràter «d'artefacte turístic», i va plantejar que la millor manera de potenciar el barri vell és invertir-hi. «Ho hem dit i ho repetirem: no és important que la gent vingui a fer un cafè al barri vell, el que és important és que el barri vell s'habiti».

En el mateix sentit es va expressar Lluís Riera (CUP): «Nosaltres combatrem el projecte de l'Espai Cràter», va començar. Va argumentar que està pensat amb una mentalitat totalment turística i que la ciutat té altres prioritats. Va demanar una consulta com la que l'Ajuntament va fer per escollir el projecte d'urbanització del Firal.

El regidor Estanis Vayreda (PDeCAT-DC) va respondre que l'Espai Cràter és un projecte turístic però amb un important pes pedagògic, cultural i científic. També va voler destacar que a Olot hi ha 6.000 persones que viuen de la restauració i del comerç. Vayreda va reptar ERC i la CUP a posar sobre la taula algun projecte que pugui generar activitat econòmica i va valorar que la millor política social és incentivar elements que afavoreixin la creació de llocs de treball.