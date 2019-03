Quatre ferits en un xoc entre un cotxe i una furgoneta a l'AP-7

Quatre persones van resultat ferides ahir al migdia, una d'elles de gravetat, en un accident entre un cotxe i una furgoneta a l'AP-7 a Fogars de la Selva. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident va passar quan faltaven pocs minuts per tres quarts d'onze del matí al punt quilomètric 96 en sentit nord, on, per causes que es desconeixen, es va produir una col·lisió per envestida entre els dos vehicles.

A causa de l'impacte, els quatre ocupants del cotxe van resultar ferits, un d'ells de caràcter greu, que va ser evacuat en un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els altres tres afectats van quedar ferits de poca gravetat i també van ser evacuats al mateix centre hospitalari en ambulància. L'accident va provocar retencions de fins a 7 quilòmetres entre Sant Celoni i Hostalric.

En aquest accident hi han treballat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM.