Vídeo: El moment de l'esparrac al quadre de «La Manada» d'Olot

Han aparegut a les xarxes socials les imatges del moment de l'esparrac al quadre de «La Manada» d'Olot. En el vídeo es pot veure com un encaputxat s'agafa amb tranquil·litat la feina de tallar la part de baix de l'obra de Quim Domene. No obstant això, la policia municipal el va detectar per les càmeres de seguretat. Dos policies van sortir de la comissaria i van sorprendre l'agressor. Segons les imatges, l'agressor arrenca a córrer cap a un carreró. Fonts consultades han confirmat que en el carreró els agents el van atrapar i el van identificar.