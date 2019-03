Vox no va permetre l'entrada d'un jove de pell negra que pretenia assistir a l'acte que van fer dissabte al Teatre El Canal de Salt. L'afectat hi va assistir amb una noia, i, just a l'entrada, els responsables d'accés de Vox van aturar-lo i van estar parlant amb la parella uns cinc minuts, fins que van prendre la decisió de vetar l'entrada del jove i la seva companya. Els joves van confirmar al diari Ara que volien escoltar les propostes.