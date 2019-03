Absolts els quatre activistes anti-MAT que es van penjar d'una torre a Fellines

El Jutjat Penal 4 de Girona ha absolt els quatre activistes anti-MAT que es van penjar durant hores d'una torre a Fellines el juny de 2014 per protestar contra la construcció de la línia de 400 kV. Al final del judici, la Fiscalia ja va retirar l'acusació per un suposat delicte de resistència a l'autoritat però va mantenir la petició d'1 any i mig de presó per a cadascun per un delicte de coaccions. La sentència conclou que, com a màxim, els activistes haurien comès un delicte lleu però que ja està prescrit.

«No consta que es causessin danys ni que es produís cap alteració en els elements dels quals Red Eléctrica era titular, ni tan sols en els elements que integraven el dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra», conclou la jutgessa, que subscriu els arguments de la defensa, exercida pel lletrat Benet Salellas, i descarta així que els activistes cometessin un delicte de coaccions, tal com afirmava la Fiscalia. La sentència considera que la «protesta simbòlica» sí que va «menyscabar injustificadament» el dret de Red Eléctrica a continuar amb la feina de construcció de la MAT i indica que els activistes van exercir «pressió» en els treballadors que hi havia allà però descarta que hagi quedat provat que fos de forma greu.

Segons recull el document, cap a dos quarts de deu del matí del 12 de juny, una vintena d'activistes -entre els quals hi havia els quatre encausats- van anar fins a la torre 64, situada a Fellines, amb l'objectiu de dur a terme una acció que tingués «repercussió mediàtica». Quan van arribar allà, es van trobar amb els treballadors de Red Eléctrica. «Els van comunicar que pujarien a la torre per fer una acció de protesta», apunta la sentència. Aleshores, van escalar i es van penjar de l'estructura, a una alçada de 15 i 60 metres.

La protesta va aturar la construcció de la línia durant cinc hores, causant així «un perjudici» a Red Eléctrica, però la companyia va renunciar a cobrar indemnització. Així, el jutjat absol els activistes, que s'enfrontaven a 1 any i mig de presó i a indemnitzar la Generalitat amb 2.008,79 euros pel cost de l'operatiu de rescat.